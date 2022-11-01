جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر نوفمبر 2022

تطالعون في عدد شهر نوفمبر من مجلة الشروق العربي…

المؤثرة والممثلة ايناس عبدلي تصرح: سيأتي اليوم الذي أعتزل فيه مواقع التواصل!

وفي المجتمع ..

– استطلاع ..هل يحق للزوج التجسس على هاتف زوجته والعكس؟

– نساء يحتفلن بالطلاق….الاحتفال بحرية وهمية!

– الهروب الى السجن..جزائريون يتعمدون دخول الزنزانة!

– أزواج انتهازيون يستنزفون زوجاتهم ماديا وعاطفيا للتخلص من مسؤولياتهم

– البولياموري.. خيانات متعددة ..بمباركة الشريك الزوجي

– التنويم المغناطيسي.. علاج فعال..لصدمات الحب والتحرش الجنسي

– التوكوفوبيا.. رهاب الحمل ..الذي يحطم القلوب ويفرق الأزواج

– أمهات يستنجدن بالروضة والمربيات لتقويم أخطائهن في التربية..عندما يخرج الطفل عن السيطرة

– تعليقات النساء على الفايسبوك..دعوات مفتوحة إلى الطلاق والتحرر والاستقلالية

– أصبحت وسيلة للقبض على المجرمين:.. أشخاص يوثقون السرقات بالهاتف النقال للتأليف والتفريق والتحبيب..أمهات يسحرن أولادهن ومواضيع أخرى مميزة تجدونها في العدد

وفي عالم الفاشن

– توندنس نوفمبر 2022 .. إطلالات خريفية تهمس في أذن الموضة

– وللمحجبات … اطلالات لم تكن في الحسبان لأيام العمل والدراسة

وفي الديكور … اكتشفي الستايل البوهيمي

وفي الجمال والعناية … حمامات القدم.. علاج واسترخاء..هذه فوائدها وطرائق استخدامها

وفي المطبخ … وصفات خريفية سهلة التحضير

وفي الفن..

المطرب الشاوي حليم شيبة يفتح قلبه للشروق العربي..” الأغنية الشاوية ذهبت ضحية مطربين بلا موهبة..يعتمدون على علبة الريتم “لابوات أريتم”

أما النجمة السورية ريم عبد العزيز فتكشف..” ما يميزني هو أني أشبه نفسي لأنني ضد كل عمليات التجميل”

وفي الرياضة…

– اختصاصيون ودوليون سابقون يؤكدون..الجزائر قادرة وجاهزة لاحتضان كأس إفريقيا 2025

– إضافة إلى محمد صلاح وهالاند وإبراهيموفيتش ودوناروما..رياض محرز أكبر الغائبين عن كأس العالم بقطر

– جدد عقده إلى غاية 2026..هذه هي تحديات بلماضي إلى غاية مونديال أمريكا

وللعاملات …تهديكن المجلة ملحق “كوني موظفة راقية”

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