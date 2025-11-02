جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر نوفمبر 2025
تطالعون في عدد نوفمبر من مجلة الشروق العربي:
الممثلة الجزائرية موني بوعلام للشروق العربي : لا أريد تكرار الشخصيات وأحب اكتشاف نفسي في أدوار أخرى
· متلازمة الزوج المتقاعد..لماذا تمرض الزوجات عندما يحال أزواجهن على المعاش؟
· انتشار الطلاق الرمادي بين الجزائريين…عند الشيب يظهر العيب!
· معايير اختيار الشريك في 2025…عريس ذو لحية وزوجة عاملة!
· استطلاع…هل التنازل بين الزوجين سلوك ضعف واستسلام؟
وتجدون أيضا..
· الحراشي والعنقى وقروابي وغيرهم… أبناء المشاهير يمشون على خطى آبائهم
· أبناء يربون أولياءهم..تبادل الأدوار الأسرية لا يخلق القادة الاجتماعين
· الاحتيال باسم الزواج..عائلات تنصب على الخطاب لسرقة المهور
· قلة الأعراس في السنوات الأخيرة…هل السبب مادي أم لتغير النظرة إلى الزواج؟
· لحجب بقية الورثة..آباء لبنات يكتبون أملاكهم لهن ولزوجاتهم
· الديكورات الموسمية ترند جديد له امتدادات في ماضي الجزائريات
· هل الذكاء الاصطناعي يهدد التكوين؟
· ماذا جذبك إلى زوجك في اللقاء الأول بينكما؟
· المسنون في الجزائر يواجهون العزلة ويدمنون العادات السيئة
· ظاهرة الدلال أو “الفشوش”..تربية سلبية بطرق إيجابية
· اليوم العالمي لمناهضة العنف والتنمر داخل المدارس.. لنتعلم في بيئات آمنة
· بين مستنكر ومستغرب..نساء يركبن الدراجات النارية خلف محارمهن
· بين معتد ومتعدى عليه..عمال التوصيل وسائقو التطبيقات في خطر
· البارود والعلاوي والرحابة..من رقصات حرب إلى رقصات شعب
· خطوات السلامة في حال التعرض لعطل في السيارة
· كيف يقيمك فطور الصباح كأم وزوجة ناجحة؟
· أمازالت الزوجة تستيقظ مع زوجها باكرا لتحضر له فطور الصباح؟
· سيدات يقايضن أنوثتهن بالنجاح المهني والثروة
· مشعوذات ..VIP .. بالمظهر يسرقن الفضول وينهبن المال والشهرة
· هل التعليم فعلا مجاني؟..أولياء يستثمرون الملايين في تعليم وتطوير مهارات أبنائهم
· هل يسرق الأولاد علاقتكما الزوجية؟..خطة عملية لإنقاذ المودة الموؤودة
· أسماء خالدة..الراحلة نا شريفة.. ملكة الأشويق وسيدة الأغنية القبائلية والأغاني الحزينة
-أقلام المجلة …
· الافتتاحية… درس نوفمبر…. الأستاذ ياسين فضيل
· اشراقة… المقروئية… الكتاب الورقي في زمن التكنولوجيا….. الإعلامي صالح عزوز
· صيحة الشروق… الاحتلال والمأساة السكانية …. الدكتور عمار يزلي
-وفي حوارات المجلة تقرأون..
· النجم اللبناني بيار داغر لمجلة الشروق العربي:
” الإنسان يرتاح عندما ينضج في كل حدث يمر به في “الحياة ”
· الدكتورة نهلة حرطاني، الشريكة المؤسسة لمنصة “جوريدي لاب” و”قانون كوم” للشروق العربي:
” القانون يجب أن يصبح أداة حيّة تخدم الإنسان في العصر الرقمي”
-وفي عالم الموضة والجمال..
– 6 إطلالات بالحجاب للعرضات العائلية
– 6 إكسسوارات من التراث الجزائري تستحقك وتستحقينها
-وفي الديكور..
الزليج الجزائري… لمسة الإبداع التي تنقص بيتك
-وفي الرياضة..
· الماجيك يريد الحفاظ على كأس العرب بذكرى براهيمي وسعيود
· يمتد لاحقًا إلى مدن وهران وسطيف وتيزي وزو..ريال مدريد “يستثمر” في 150 شاب بالجزائر بداية من جانفي 2026
· هذا ما ينتظره الجزائريون من مونديال 2026
مطالعة شيقة