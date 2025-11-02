جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر نوفمبر 2025

تطالعون في عدد نوفمبر من مجلة الشروق العربي:

الممثلة الجزائرية موني بوعلام للشروق العربي : لا أريد تكرار الشخصيات وأحب اكتشاف نفسي في أدوار أخرى

· متلازمة الزوج المتقاعد..لماذا تمرض الزوجات عندما يحال أزواجهن على المعاش؟

· انتشار الطلاق الرمادي بين الجزائريين…عند الشيب يظهر العيب!

· معايير اختيار الشريك في 2025…عريس ذو لحية وزوجة عاملة!

· استطلاع…هل التنازل بين الزوجين سلوك ضعف واستسلام؟

وتجدون أيضا..

· الحراشي والعنقى وقروابي وغيرهم… أبناء المشاهير يمشون على خطى آبائهم

· أبناء يربون أولياءهم..تبادل الأدوار الأسرية لا يخلق القادة الاجتماعين

· الاحتيال باسم الزواج..عائلات تنصب على الخطاب لسرقة المهور

· قلة الأعراس في السنوات الأخيرة…هل السبب مادي أم لتغير النظرة إلى الزواج؟

· لحجب بقية الورثة..آباء لبنات يكتبون أملاكهم لهن ولزوجاتهم

· الديكورات الموسمية ترند جديد له امتدادات في ماضي الجزائريات

· هل الذكاء الاصطناعي يهدد التكوين؟

· ماذا جذبك إلى زوجك في اللقاء الأول بينكما؟

· المسنون في الجزائر يواجهون العزلة ويدمنون العادات السيئة

· ظاهرة الدلال أو “الفشوش”..تربية سلبية بطرق إيجابية

· اليوم العالمي لمناهضة العنف والتنمر داخل المدارس.. لنتعلم في بيئات آمنة

· بين مستنكر ومستغرب..نساء يركبن الدراجات النارية خلف محارمهن

· بين معتد ومتعدى عليه..عمال التوصيل وسائقو التطبيقات في خطر

· البارود والعلاوي والرحابة..من رقصات حرب إلى رقصات شعب

· خطوات السلامة في حال التعرض لعطل في السيارة

· كيف يقيمك فطور الصباح كأم وزوجة ناجحة؟

· أمازالت الزوجة تستيقظ مع زوجها باكرا لتحضر له فطور الصباح؟

· سيدات يقايضن أنوثتهن بالنجاح المهني والثروة

· مشعوذات ..VIP .. بالمظهر يسرقن الفضول وينهبن المال والشهرة

· هل التعليم فعلا مجاني؟..أولياء يستثمرون الملايين في تعليم وتطوير مهارات أبنائهم

· هل يسرق الأولاد علاقتكما الزوجية؟..خطة عملية لإنقاذ المودة الموؤودة

· أسماء خالدة..الراحلة نا شريفة.. ملكة الأشويق وسيدة الأغنية القبائلية والأغاني الحزينة

-أقلام المجلة …

· الافتتاحية… درس نوفمبر…. الأستاذ ياسين فضيل

· اشراقة… المقروئية… الكتاب الورقي في زمن التكنولوجيا….. الإعلامي صالح عزوز

· صيحة الشروق… الاحتلال والمأساة السكانية …. الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

· النجم اللبناني بيار داغر لمجلة الشروق العربي:

” الإنسان يرتاح عندما ينضج في كل حدث يمر به في “الحياة ”

· الدكتورة نهلة حرطاني، الشريكة المؤسسة لمنصة “جوريدي لاب” و”قانون كوم” للشروق العربي:

” القانون يجب أن يصبح أداة حيّة تخدم الإنسان في العصر الرقمي”

-وفي عالم الموضة والجمال..

– 6 إطلالات بالحجاب للعرضات العائلية

– 6 إكسسوارات من التراث الجزائري تستحقك وتستحقينها

-وفي الديكور..

الزليج الجزائري… لمسة الإبداع التي تنقص بيتك

-وفي الرياضة..

· الماجيك يريد الحفاظ على كأس العرب بذكرى براهيمي وسعيود

· يمتد لاحقًا إلى مدن وهران وسطيف وتيزي وزو..ريال مدريد “يستثمر” في 150 شاب بالجزائر بداية من جانفي 2026

· هذا ما ينتظره الجزائريون من مونديال 2026

مطالعة شيقة