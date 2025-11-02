-- -- -- / -- -- --
جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر نوفمبر 2025

تطالعون في عدد نوفمبر من مجلة الشروق العربي:

الممثلة الجزائرية موني بوعلام للشروق العربي : لا أريد تكرار الشخصيات وأحب اكتشاف نفسي في أدوار أخرى

· متلازمة الزوج المتقاعد..لماذا تمرض الزوجات عندما يحال أزواجهن على المعاش؟

· انتشار الطلاق الرمادي بين الجزائريين…عند الشيب يظهر العيب!

· معايير اختيار الشريك في 2025…عريس ذو لحية وزوجة عاملة!

· استطلاع…هل التنازل بين الزوجين سلوك ضعف واستسلام؟

وتجدون أيضا..

· الحراشي والعنقى وقروابي وغيرهم… أبناء المشاهير يمشون على خطى آبائهم

· أبناء يربون أولياءهم..تبادل الأدوار الأسرية لا يخلق القادة الاجتماعين

· الاحتيال باسم الزواج..عائلات تنصب على الخطاب لسرقة المهور

· قلة الأعراس في السنوات الأخيرة…هل السبب مادي أم لتغير النظرة إلى الزواج؟

· لحجب بقية الورثة..آباء لبنات يكتبون أملاكهم لهن ولزوجاتهم

· الديكورات الموسمية ترند جديد له امتدادات في ماضي الجزائريات

· هل الذكاء الاصطناعي يهدد التكوين؟

· ماذا جذبك إلى زوجك في اللقاء الأول بينكما؟

· المسنون في الجزائر يواجهون العزلة ويدمنون العادات السيئة

· ظاهرة الدلال أو “الفشوش”..تربية سلبية بطرق إيجابية

· اليوم العالمي لمناهضة العنف والتنمر داخل المدارس.. لنتعلم في بيئات آمنة

· بين مستنكر ومستغرب..نساء يركبن الدراجات النارية خلف محارمهن

· بين معتد ومتعدى عليه..عمال التوصيل وسائقو التطبيقات في خطر

· البارود والعلاوي والرحابة..من رقصات حرب إلى رقصات شعب

· خطوات السلامة في حال التعرض لعطل في السيارة

· كيف يقيمك فطور الصباح كأم وزوجة ناجحة؟

· أمازالت الزوجة تستيقظ مع زوجها باكرا لتحضر له فطور الصباح؟

· سيدات يقايضن أنوثتهن بالنجاح المهني والثروة

· مشعوذات ..VIP .. بالمظهر يسرقن الفضول وينهبن المال والشهرة

· هل التعليم فعلا مجاني؟..أولياء يستثمرون الملايين في تعليم وتطوير مهارات أبنائهم

· هل يسرق الأولاد علاقتكما الزوجية؟..خطة عملية لإنقاذ المودة الموؤودة

· أسماء خالدة..الراحلة نا شريفة.. ملكة الأشويق وسيدة الأغنية القبائلية والأغاني الحزينة

-أقلام المجلة …

· الافتتاحية… درس نوفمبر…. الأستاذ ياسين فضيل

· اشراقة… المقروئية… الكتاب الورقي في زمن التكنولوجيا….. الإعلامي صالح عزوز

· صيحة الشروق… الاحتلال والمأساة السكانية …. الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

· النجم اللبناني بيار داغر لمجلة الشروق العربي:

” الإنسان يرتاح عندما ينضج في كل حدث يمر به في “الحياة ”

· الدكتورة نهلة حرطاني، الشريكة المؤسسة لمنصة “جوريدي لاب” و”قانون كوم” للشروق العربي:

” القانون يجب أن يصبح أداة حيّة تخدم الإنسان في العصر الرقمي”

-وفي عالم الموضة والجمال..

– 6 إطلالات بالحجاب للعرضات العائلية

– 6 إكسسوارات من التراث الجزائري تستحقك وتستحقينها

-وفي الديكور..

الزليج الجزائري… لمسة الإبداع التي تنقص بيتك

-وفي الرياضة..

· الماجيك يريد الحفاظ على كأس العرب بذكرى براهيمي وسعيود

· يمتد لاحقًا إلى مدن وهران وسطيف وتيزي وزو..ريال مدريد “يستثمر” في 150 شاب بالجزائر بداية من جانفي 2026

· هذا ما ينتظره الجزائريون من مونديال 2026

مطالعة شيقة

خطاب ما بعد الكولونيالية.. نظرة مغايرة من روح إفريقية

خطاب ما بعد الكولونيالية.. نظرة مغايرة من روح إفريقية

أحمد الناعوق من فلسطين.. الكتابة للألم فيها شفاء

أحمد الناعوق من فلسطين.. الكتابة للألم فيها شفاء

علامة “سيلينا” “فيفاكوس” تنشط يوما تحسيسيا لسرطان الثدي

علامة “سيلينا” “فيفاكوس” تنشط يوما تحسيسيا لسرطان الثدي

