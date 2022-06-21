طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

ومعلوم أن محرز صار هذه الأيّام محلّ تجاذبات، بِشأن مستقبله الرياضي الاحترافي، وتركه لِفريق مانشستر سيتي أو مواصلة المغامرة مع النادي الإنجليزي.

وتوصّلت إدارة نادي مانشستر سيتي إلى اتّفاق مبدئي (شفوي) مع رياض محرز، يقضي بِتمديد العقد. على أن يمرّ الطرفان إلى الترسيم في الأيّام القليلة المقبلة، استنادا إلى ما نشره صحفي إنجليزي في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عملاقان يُراقبانه

يبقى النجم الجزائري رياض محرز هدفا لِكبرى أندية أوروبا، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الجناح محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتُبدي إدارتا ناديَي ريال مدريد الإسباني وميلان آسي الإيطالي رغبة شديدة، في انتداب محرز هذه الصائفة. عِلما أن الفريقَين حازا لقب البطولة في بلدَيهما.

ولا يُريد محرز تغيير الأجواء هذه الصائفة، استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة البريطانية “ذي أتليتيك”، السبت.

ولعب رياض محرز دورا قويا في إقناع النجم النرويجي آرلينغ هالاند، بِقبول عرض الانتقال من فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا. وذلك بِالنظر إلى الصداقة التي تربطهما، وقضائهما العطلة الصيفية مع بعض بِاليونان في صيف 2021، استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة البريطانية. وهو مؤشّر آخر، على رغبة قائد “محاربي الصّحراء” في مواصلة المشوار مع فريق “الأزرق السّماوي”.

وكان رياض محرز قد خاض موسمه الماضي بِمستوى عالمي، حيث سجّل 24 هدفا ووزّع 8 تمريرات حاسمة، بِزيّ فريق مانشستر سيتي في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. وأنهى المشوار وقد حصد امتياز أحد ثلاثة لاعبين الأفضل في النادي، رفقة كيفين دو بروين وبرناردو سيلفا.