جديد محرز وسوق الانتقالات

يظهر بِأن النجم الجزائري رياض محرز سيمرّ بِفترة صيف ساخنة، على مستوى سوق انتقالات اللاعبين.

ويرتبط الجناح رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

ودخلت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي مرحلة الجدّ هذه الأيّام، من أجل انتداب محرز وزميله في فريق مانشستر سيتي رحيم سترلينغ.

جاء ذلك على خلفية تحمّس إدارة مانشستر سيتي لِجلب المهاجم الإنجليزي هاري كين، وتسريح 5 لاعبين بينهم محرز وسترلينغ. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية صادرة، الثلاثاء.

وتعلم إدارة نادي “الأزرق السّماوي” أن مسؤولي فريق توتنهام يرفعون سقف المطلب المالي لِتسريح كين، وهو ما أجبرها على وضع بعض لاعبيها ضمن لائحة المُسرّحين هذه الصّائفة، لِتغطية تكاليف جلب هدّاف “البريمرليغ”.

وتُريد إدارة نادي أرسنال الإستثمار في الفرصة المتاحة، لِانتداب محرز وسترلينغ، وتنشيط الهجوم، والأكثر من ذلك مطاردة لقب بطولة إنجلترا الغائب عن خزانة الفريق منذ نهاية موسم 2003-2004.