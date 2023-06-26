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رياضة

جديد محرز وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد محرز وسوق الانتقالات
ح.م

لا يزال السعوديون يُطاردون النجم الجزائري رياض محرز، لِجلبه إلى البطولة الخليجية.

ويرتبط الجناح محرز (32 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 10 ملايين أورو.

وعرضت إدارة نادي الأهلي السعودي على محرز عقدا يدوم موسمَين انطلاقا من هذه الصّائفة، وأجرة سنوية قيمتها 43 مليون جنيه استرليني (50 مليون أورو)، فضلا عن منح وامتيازات أُخريَين يرفعان المبلغ. استنادا إلى تقرير صحفي نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية، الإثنين. التي أضافت أن مسؤولي فريق الأهلي يُريدون جلب قائد “مُحاربي الصّحراء”، رفقة السنيغالي إدوارد ميندي حارس فريق تشيلسي، والبرازيلي فرمينيو مهاجم نادي ليفربول.

ويضمّ فريق الأهلي السعودي في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي رياض بودبوز (33 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

ويقضي رياض محرز حاليا عطلته الصيفية بِالجنوب الفرنسي.

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