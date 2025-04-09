جديد مستقبل بن ناصر

طرأت، الأربعاء، مستجدات، بِشأن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وكان لاعب خط الوسط بن ناصر البالغ من العمر 27 سنة، قد التحق بنادي مرسيليا الفرنسي في بداية شهر فيفري الماضي، معارا لمدة 6 أشهر من قبل فريق ميلان آسي الإيطالي، الذي يملك العقد حتى صيف 2027.

واقترحت إدارة نادي مرسيليا تقديم مبلغ 12 مليون أورو لِنظيرتها في فريق الميلان، ويرتفع الرقم إلى 15 مليون أورو بِاحتساب المنح، مقابل شراء عقد بن ناصر بصفة نهائية. كما أوردته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها بِهذا الشأن نشرته، الأربعاء.

ويُبدي بن ناصر تحمّسا للبقاء في فريق مرسيليا، ثاني ترتيب بطولة فرنسا قبل انتهاء المنافسة بِسبع جولات، والمرشح بقوة لِخوض رابطة أبطال أوروبا طبعة 2025-2026، فضلا عن اقتراب هذه المدينة من مسقط رأسه بِبلدية آرل بِالجنوب الفرنسي.