جديد مستقبل محرز في “السيتي”

ينتاب إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نوع من القلق، بِسبب عدم تجديد ثلاثة لاعبين من فريقها الكروي عقودهم، بينهم الجزائري رياض محرز.

وفضلا عن الجناح محرز (31 سنة)، تضمّ اللائحة المهاجمَين رحيم سترلينغ (27 سنة) والبرازيلي غابرييل خيسوس (25 سنة).

ويشترك الثلاثي المُشار إليهم في كونهم يرتبطون مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقود، تنقضي مدّتها في صيف 2023.

وطلب التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق “الأزرق السّماوي” من إدارة النادي، بِتجديد عقود محرز وسترلينغ وخيسوس، لكن اللاعبين الثلاثة يتردّون في التمديد. كما ذكره الموقع الإنجليزي “تيم تالك”، الخميس. الذي أضاف أن النجم الجزائري الأقرب إلى التجديد مقارنة بِزميلَيه سترلينغ وخيسوس، وأن إدارة نادي مانشستر سيتي مُستعدّة لِرفع راتب محرز.

ويقبض رياض محرز حاليا أجرة أسبوعية قيمتها 120 ألف جنيه استرليني، أو ما يُعادل 7.5 مليون أورو سنويا. وفقا للمصدر ذاته.