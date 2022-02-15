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رياضة

جديد مفاوضات بن ناصر وإدارة الميلان

علي بهلولي
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جديد مفاوضات بن ناصر وإدارة الميلان

لم تتوصّل إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي بعد، إلى طيّ ملف تجديد عقد لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024، وبِأجرة سنوية قيمتها من رقم 1.8 مليون أورو. فضلا عن وجود شرط جزائي فحواه تسديد أحد الطرفَين (اللاعب أو الإدارة) مبلغ 50 مليون أورو، في حال فسخه العقد قبل الآوان.

ويُطالب بن ناصر بِأجرة سنوية قيمتها 4.5 مليون أورو مقابل تجديد العقد، كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء. عِلما أن مسؤولي “الروسونيري” يقترحون تمديد العقد إلى تاريخ صيف 2026.

وكانت تقارير صحفية إيطالية صادرة في الأيّام القليلة الماضية، ذكرت بِأن الدولي الجزائري يُطالب أيضا بِحذف بند الشرط الجزائي، الذي يُمكّنه من الرّحيل في أيّ تاريخ يرغب فيه.

ويجدر التذكير بِأن مفاوضات تجديد العقد بين إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي ولاعبها إسماعيل بن ناصر، اقتربت مدّتها من السنة.

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