جديد ملعبَي القليعة وشرشال

اقترب موعد إعادة افتتاح ملعب بلدية القليعة بِولاية تيبازة، كما جاء على لسان وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد.

وزار الوزير حمّاد ولاية تيبازة، الخميس، ودشّن هناك عدّة منشآت رياضية.

ويُمكن لِملعب القليعة أن يحتضن المنافسات الرياضية، في ظرف لا يتجاوز الشهرَين من الآن.

وخضع هذا الملعب لِعملية ترميم، حيث رُفعت طاقته الاستيعابية إلى 20 ألف مقعد، بعد أن كان يتّسع لِعدد لا يتجاوز 9 آلاف متفرّج.

كما استفاد ملعب القليعة من مضمار لِألعاب القوى، ومراكز تدريب. ودون أدنى شكّ، ستُخفّف مرافقه الضّغط على المنشآت الرياضية العاصمية.

وكان ملعب القليعة – للذّكر – جزءًا من ميادين مسابقة كرة القدم، في الألعاب الإفريقية التي احتضنتها الجزائر في صيف 2007.

وبِالولاية ذاتها، استفادت بلدية شرشال من ملعب نصف أولمبي، يتّسع لِنحو 10 آلاف مقعد.

ويُنتظر تدشين ملعب شرشال في التاريخ ذاته المُخصّص لِإعادة افتتاح ميدان القليعة.