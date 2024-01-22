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رياضة

جديد ملعب وهران

علي بهلولي
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جديد ملعب وهران

يعود فريق مولودية وهران إلى خوض المقابلات بِملعب “ميلود هدفي”، بعد ابتعاد اضطراري عن هذه المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية لِمدّة أكثر من شهرَين.

ويُشير تاريخ الـ 17 من نوفمبر الماضي، إلى موعد آخر مباراة احتضنها ملعب “ميلود هدفي”، وجمعت بين مولودية وهران والضّيف اتحاد خنشلة، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية. وبعدها أُغلقت أبواب هذا المركب الرياضي لِترميم البساط الطبيعي، وتحوّل فريق مولودية وهران إلى ميدان “أحمد زبانة”.

وهكذا سيُواجه فريق “الحمراوة” الزّائر نادي مولودية الجزائر بِملعب “ميلود هدفي”، الجمعة المقبلة على الساعة الخامسة مساءً. في إطار الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب البطولة الوطنية.

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