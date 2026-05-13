جديد منتخب إيران والمونديال

ضبط اتحاد إيران لكرة القدم آخر الترتيبات، بِشأن المعسكر الإعدادي لِمنتخب بلاده تأهّبا لِخوض كأس العالم 2026.

وهكذا سيشدّ وفد منتخب إيران الرحال جوا نحو مدينة أنطاليا التركية الإثنين المقبل، لِإقامة تربّص هناك، تتخلّله مقابلتان ودّيتان إحداهما ضد فريق غامبيا في الـ 29 من ماي الحالي.

واستنادا إلى وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، سيخوض منتخب بلادها مباراة ودّية ثالثة وأخيرة لكن بِأمريكا، ولم يُضبط بعد اسم المنافس والتاريخ والتوقيت والملعب.

وفي دور المجموعات للمونديال، يلعب منتخب إيران ضد فرق زيلاندا الجديدة وبلجيكا ومصر، في الـ 16 والـ 21 والـ 27 من جوان المقبل تواليا، مع تنظيم كل المقابلات بِأمريكا.

