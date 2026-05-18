جديد منتخب النمسا منافس “الخضر” في كأس العالم

كشف الناخب الوطني النمساوي رالف رانغنيك، الإثنين، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون منافسة كأس العالم 2026.

وضمّت قائمة المدرب رانغنيك 26 لاعبا، يوجد بينهم ثلاثة حراس مرمى. فيما تُجرى مواجهتهم مع المنتخب الوطني الجزائري بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، في الـ 28 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي الأرجنتين والأردن.

وجلب مدرب منتخب النمسا 23 لاعبا ينشطون خارج البلد، يوجد بينهم حارسا مرمى. مكتفيا بِثلاثة زملاء لهم محليين، من ضمنهم حامي عرين.

ووفقا للصحافة النمساوية، فإن منتخب بلادها سيشرع في تربص مغلق داخل القواعد في الـ 27 ماي الحالي، ينتهي بِمواجهة الضيف التونسي وديا في الفاتح من جوان المقبل. ثم يسافر بعد ثلاثة أيام من ذلك إلى مدينة كاليفورنيا الأمريكية، حيث مقرّ الإقامة في المونديال. وهناك يلعب رجال رالف رانغنيك مباراة تحضيرية أخيرة، تُجرى أمام منتخب غواتيمالا في الـ 10 من جوان المقبل.

