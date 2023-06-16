جديد “مُحاربي الصّحراء” قبيل سفرية الكاميرون

يشدّ المنتخب الوطني الجزائري الرّحال جوّا هذا السبت، نحو مدينة دوالا الكاميرونية.

وتنطلق السّفرية على السّاعة العاشرة صباحا، على متن طائرة خاصّة تابعة للخطوط الجوّية الجزائرية. ويُفترض أن تدوم ستّ ساعات.

هذا وأجرى رجال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر حصّة تدريبية لهم عصر الجمعة، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وتخلو عبادة “مُحاربي الصّحراء” من المُصابين، بِاستثناء متوسّط الميدان فيكتور لكحل الذي ما زال يخضع للعلاج.

وسيُجري زملاء القائد والجناح رياض محرز أوّل وآخر مران لهم بِالكاميرون، السبت انطلاقا من الساعة السابعة مساءً.

وتُقام الحصّة التدريبية بِملعب “جابوما” مسرح مواجهة منتخب أوغندا، ولكن في توقيت يتأخّر بِثلاث ساعات عن موعدها.