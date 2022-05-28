جديد مُنافس “الخضر”

يُجري منتخب أوغندا معسكرا إعداديا قصير المدّة بِتونس، قبيل مواجهة الجزائر مساء الـ 4 من جوان المقبل.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وشدّ منتخب أوغندا، السبت، الرّحال جوّا نحو تونس، لإقامة تربّص هناك يدوم أربعة أيّام.

ويُؤمن الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش بِأن الإستعداد في مراكز التدريب بِتونس، يُناسب كثيرا لاعبيه، عشية مواجهة نظرائهم من “محاربي الصّحراء”. خاصة من ناحية الظروف الجوّية.

واللافت مرّة أخرى، أن اتحاد أوغندا لِكرة القدم ما زال يقول في بياناته إن الملعب الجديد لِمدينة وهران، سيكون مسرحا لِمباراة منتخب بلاده و”الخضر”!

في سياق آخر، قامت السلطات العمومية الأوغندية بِتسديد المستحقات المالية للاعبي منتخب بلادها، وأيضا أفراد الجهاز الفني. سواء تعلّق الأمر بِالأجور أو المنح.

وثمّن اتحاد الكرة الأوغندي هذه الخطوة، وقال إن لاعبي منتخب بلاده سيخوضون أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، بِارتياح كبير. يُشجّعهم على تحقيق أفضل النتائج، المُؤهّلة إلى النهائيات المُقرّر تنظيمها بِكوت ديفوار.

المباراة في وهران بِحضور محرز!

يُصدر اتحاد أوغندا لِكرة القدم بيانات مُثيرة للجدل، قبل سبعة أيّام من مواجهة منتخب بلاده للفريق الوطني الجزائري.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، مساء الـ 4 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، ما زال اتحاد الكرة الأوغندي ينشر للجمهور الرياضي المحلّي بيانات عن مباراة الجزائر، ويقول إنها ستُجرى بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران!

كما نشر اتحاد أوغندا لِكرة القدم صورة لِحارس مرمى منتخب بلاده، وهو يقوم بِارتماءة استعراضية، وكتب مازحا: “لا عجب، في أن محرز يشعر بِالخوف الآن“! رغم أن قائد “محاربي الصّحراء” سيغيب عن هذه المواجهة، كما أن أخبار محرز – على غرار عدم حضوره مقابلتَي أوغندا وتنزانيا – تلفّ الكرة الأرضية لفّا، ولا تبقى حبيسة الشارع الجزائري. بِسبب نجوميته العالمية.