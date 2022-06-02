جديد مُواجهتَي “الخضر” أمام جنوب إفريقيا وإيران

تطرّق الناخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس، الخميس، إلى المباراة الودّية “المُفترضة” لِلاعبيه أمام نظرائهم الجزائريين.

وعقد التقني البلجيكي هوغو بروس مؤتمرا صحفيا، نشر تفاصيله الإعلام الجنوب إفريقي.

وقال هوغو بروس إنه استحسن تنظيم مباراة لِمنتخب جنوب إفريقيا أمام الجزائر، لكن مفاوضات اتحادَي الكرة في البلدَين لم تُثمر.

وأوضح مدرب منتخب “البافانا بافانا” أن السفر إلى الجزائر لِمواجهة “الخضر” في الـ 13 من جوان الحالي، سيُتعب لاعبيه. لأنهم يُواجهون المضيف المغربي في الـ 9 من الشهر ذاته، بِرسم الجولة الأولى لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. بِعبارة أخرى، يُسافر لاعبو فريق جنوب إفريقيا إلى المغرب، ثم يعودون إلى بلادهم، وبعدها يشدّون الرّحال مُجدّدا نحو الجزائر (يجوبون القارّة السّمراء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ذهابا وإيابا أربع مرّات، وفي ظرف وجيز).

وتابع المدرب الأسبق لِناديَي شبيبة القبائل ونصر حسين داي، يقول إنه تمنّى تنظيم هذه المباراة بِجنوب إفريقيا، في حين طلبت “الفاف” إقامتها بِالملعب الأولمبي الجديد لِوهران.

وأضاف هوغو بروس قائلا إن اتحاد الكرة الجنوب إفريقي رفض عرروضا أخرى من البرازيل والعراق وناميبيا، لكن لِتنظيم مباراة ودّية في أواخر شهر ماي الحالي.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في آخر مؤتمر صحفي له، قال أيضا إنه يرفض أن يخوض لاعبوه مباراة في بلد بعيد. بعد رواج أنباء عن تنظيم مواجهة مع الباراغواي، بِميدان هذا المنتخب اللاتيني في الـ 13 من جوان الحالي.

واختتم الناخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس تصريحاته، قائلا إن لاعبيه قد يُواجهون نظراءهم من إيران، ودّيا بِالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ 13 من جوان الحالي. بعد استلام عرض من اتحاد الكرة في بلاد “الفُرْسِ”.

وفي حال ترسيم المباراة الودّية بين إيران وجنوب إفريقيا، فإن اللقاء “المُفترض” بين “الخضر” وإيران لن يُجرى هو الآخر.