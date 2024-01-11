جديد نجل بلومي

جدّد اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي، الخميس، العقد مع نادي فارينسي البرتغالي.

وكان المهاجم بلومي (21 سنة) – نجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي – قد انضمّ إلى نادي فارينسي لِفئة الأواسط في مطلع سنة 2022، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023. وبعدها التحق بِصنف الأكابر ومدّد العقد إلى غاية صيف 2026.

وأضاف محمد البشير بلومي مرّة أخرى موسما آخر للعقد، الفترة المُرادفة حتى صيف 2027، مع إدراج بند ينصّ على دفعه مبلغ 15 مليون أورو، إن رغب في الرّحيل قبل هذا التاريخ. تقول إدارة نادي فارينسي في بيان لها، مُعلّقة على التمديد بـ “دون أدنى شك، محمد البشير بلومي أحد أكبر المواهب الذين سيتحسّنون مُجدّدا، ويمنحون الفرحة لِفريقنا فارينسي”.

وخاض بلومي 18 مباراة في بطولة البرتغال وكأس هذا البلد للموسم الحالي، يوجد بينها 15 مواجهة أساسيا. وسجّل 3 أهداف، مُوزّعا مثلها من التمريرات حاسمة.

وفي أكتوبر الماضي، كان محمد البشير بلومي قد استلم دعوة النّاخب الوطني جمال بلماضي، لِحضور ودّيتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر.