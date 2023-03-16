جديد نقل مقابلات بطولة القسم الثاني تلفزيونيا

تتّجه رابطة الكرة لِقسم الهواة نحو حلّ مشكل حقوق البث التلفزيوني، في الشطر الأخير من بطولة الدرجة الثانية.

وبقيت تسع جولات من عمر بطولة القسم الثاني لِكرة القدم، بِفوجَيها “وسط- شرق” و”وسط- غرب”.

وسيعقد رئيس رابطة الكرة لِقسم الهواة علي مالك في الأيّام القليلة المقبلة لقاءً مع مدير التلفزيوني العمومي الجزائري، له صلة بِبيع حقوق بثّ مقابلات بطولة القسم الثاني.

وجدّدت رابطة علي مالك فيبيان لها نشرته، الخميس، التأكيد بِأن باب هيئتها يبقى مفتوحا أمام مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصّة، لِمناقشة ملف حقوق بثّ مقابلات هذه المنافسة.

ومعلوم أن حقوق البثّ التلفزيوني تُعدّ بِمثابة الرئتَين، التي تتنفّس منهما أيّ هيئة تُشرف على تنظيم منافسة كروية.

وكانت رابطة الكرة لِقسم الهواة قد حذّرت مُؤخّرا من تصوير الجمهور لِمقابلات بطولة القسم الثاني من المدرجات، وبِواسطة الهواتف المحمولة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عِلما أن القنوات الرياضية التلفزيونية العملاقة مادّيا عبر العالم، لا تتسامح مع مثل هذا النوع من “القرصنة”.