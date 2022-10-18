جديد هذا المدافع الدولي “المنسي”

عاد اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس إلى أجواء التدريبات، بعد غياب طويل دام تسعة أشهر.

وكان المدافع فارس قد تعرّض لِتمزّق في الأربطة المُعاكسة للرّكبة، مطلع شهر جانفي الماضي، وبعد أيّام قلائل من انتقاله إلى فريق تورينو الإيطالي مُعارا لِمدّة نصف موسم. فأجرته الإصابة على إجراء عملية جراحية، والرّكون إلى العلاج والرّاحة.

ويتدرّب لاعب الخطّ الخلفي لـ “الخضر” وبطل إفريقيا 2019 هذه الأيّام مع فريق الأواسط لِناديه لاتسيو الإيطالي، كما أوردته أحدث التقارير الصحفية المحلّية. التي أضافت أن المدرب ماوريتسيو ساري لن يُغامر بِإشراك فارس بِمجرّد أن استعاد عافيته، تفاديا لِسقوط آخر في مطبّ الإصابة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن فارس قد ينتقل إلى فريق آخر مُعارا في سوق الانقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، إذا استلمت إدارة نادي “النّسور” عرضا مُحترما.

للإشارة، فإن محمد فارس لن يُشارك مع فريقه لاتسيو في منافسة الدوري الأوروبي، لِأن المدرب ساري لم يُدرجه ضمن قائمة اللاعبين قبيل انطلاق الموسم الحالي، بِداعي الإصابة. وعلية يُمكن للدولي الجزائري خوض هذا الغمار في النصف الأوّل من العام الدّاخل، لِأن اللّوائح تسمح بِذلك.

تعافى نوعا ما

طرأ جديد على الحياة الرياضية للاعب الدولي الجزائري محمد فارس، الغائب عن المنافسات منذ جانفي الماضي بِداعي إصابة في الرّكبة.

وكان المدافع محمد فارس (26 سنة) قد انتقل إلى نادي تورينو الإيطالي في جانفي الماضي، مُعارا لِمدّة 6 أشهر. ولكن بعد تدريبات أولى أجراها مع فريقه الجديد، تعرّض لِإصابة خطيرة (تمزّق الأربطة الصليبية)، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وما زال الدولي الجزائري يرتبط مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وبات محمد فارس على أتمّ الاستعداد للعودة إلى التدريبات في شهر جويلية المقبل، وإجراء تحضيرات ما قبل الموسم الجديد مع زملائه في فريق لاتسيو، بعد أن تماثل للشفاء. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الجمعة.

وتُبدي إدارة نادي سيلتا فيغو الإسباني تحمّسا لِانتداب محمد فارس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، استنادا إلى المصادر ذاتها. التي أضافت أن الأيّام القليلة المقبلة ستحسم مستقبل مدافع “الخضر”.

وكان فريق سيلتا فيغو قد تموقع في المركز الـ 11، ضمن لائحة ترتيب بطولة إسبانيا للموسم المُنقضي.