جديد “واتساب”.. رسائل صوتية قابلة للقراءة!

تجعل الرسائل الصوتية تفاعلات مستخدمي تطبيقات المراسلة، على غرار “واتساب”، أكثر حميمية وخصوصية. لكنها قد تفقد صبغتها العملية عندما لا يكون الوقت أو المكان مناسبين للاستماع إليها.

من أجل ذلك، أعلنت المنصة المملوكة لـ”ميتا” يوم الخميس في مقال على مدونتها، عن ميزة جديدة تسمح بعرض نسخ مكتوبة للرسائل الصوتية، مع الحفاظ على نفس المستوى من الخصوصية.

حيث سيتمّ إنشاء النسخ النصية على أجهزة المستخدمين، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الاستماع إلى رسائلك الشخصية أو قراءتها، بما في ذلك المنصة نفسها.

وستطرح الميزة الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة، بعدد قليل من اللغات في البداية. لكن “واتساب” تخطط لإضافة المزيد خلال الأشهر الموالية.

وعندما تصبح هذه الميزة متاحة للجميع، سيكون بالإمكان تفعيلها أو إيقافها، عبر الانتقال إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار الدردشات، ثم نسخ رسائل البريد الصوتي.

ويمكن لمستقبل الرسالة الصوتية إظهار نسخة نصية لها، عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة، ثم تحديد “نسخ”، حسب ما أوضحته المنصة، مؤكدة أنها ستستمر في تطوير هذه التجربة لتحسينها وجعلها أكثر شفافية.