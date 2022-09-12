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جديد واتساب.. ميزة للبحث عن رسائل محددة داخل الدردشات

الشروق أونلاين
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جديد واتساب.. ميزة للبحث عن رسائل محددة داخل الدردشات

تعمل منصة التراسل الفوري “واتساب”، على ميزة جديدة تستهدف تسهيل عمليات البحث للمستخدمين عن الرسائل داخل الدردشات.

ويقول موقع “لايف منت” التقني إن ميزة “واتساب” الجديدة تقوم على تحديد تاريخ توجيه الرسائل التي يرغبون بالعودة إليها.

وبحسب الموقع، فبمجرد إصدار الميزة، سيرى المستخدمون رمزا للتقويم، وبالنقر عليه سيتمكنون من الانتقال إلى تاريخ معين، مما يسمح لهم بإعادة جميع الرسائل المرتبطة بذلك التاريخ تحديدا.

وفي سياق سعيها الدائم للتطوير، تعمل “واتساب” أيضا على طرح ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين المشاركة باستطلاعات داخل التطبيق.

ويمكن للمستخدمين فيها إبداء ملاحظاتهم حول الميزات والخدمات المطروحة، علما أنه سيكون لدى المستخدمين خيار رفض دعوات المشاركة بتلك الاستطلاعات.

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