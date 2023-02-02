جديد وجهة الجندي المجهول في كتيبة محاربي الصّحراء

قطعت مفاوضات تحويل اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس مدافع نادي لاتسيو الإيطالي شوطا كبيرا.

واشترطت إدارة نادي “النّسور” تحويل لاعبها فارس بِصيغة الإعارة، مع استلامه أجرة تقترب من رقم مليون أورو. بينما ردّت نظيرتها من فريق ألانيا سبور التركي بِمُقترح مفاده دفع راتب أقلّ من مليون أورو. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الخميس. التي لم تُوضّح مدّة الإعارة بِالضّبط وأيضا المبلغ الأخير، عِلما أن مدّة عقد الدولي الجزائري تنقضي في صيف 2025.

ويُسدل ستار سوق الانتقالات في البطولة التركية مساء الأربعاء المقبل، فيما يضمّ نادي ألانيا سبور في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا آخر، مُمثّلا في متوسّط الميدان زين الدين فرحات.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المفاوضات بين إدارتَي لاتسيو وألانيا سبور ستتواصل هذا الجمعة، وقد تُحسَم الأمور بِإبرام صفقة انتقال اللاعب الذي سبق له مع المنتخب الوطني الجزائري إحراز كأس أمم إفريقيا 2019، لكنه غائب عن المنافسات منذ سنة خلت (جانفي 2022) بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة، أجبرته على إجراء عملية جراحية.