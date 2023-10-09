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الصحة الفلسطينية: 493 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة
العالم

جرائم جيش الاحتلال.. استشهاد عائلة كاملة في قصف انتقامي على غزة (فيديو)

الشروق أونلاين
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جرائم جيش الاحتلال.. استشهاد عائلة كاملة في قصف انتقامي على غزة (فيديو)

استشهدت عائلة فلسطينية كاملة بقصف إسرائيلي استهدف منزلها، مساء الأحد، وسط استمرار غارات الاحتلال الانتقامية على قطاع غزة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة شعبان الواقع في حي النصر غربي قطاع غزة، من دون تحذير، مما أدى إلى مقتل أفراد العائلة المكونة من الوالدين و4 أبناء.

وقال فتحي شعبان، شقيق “إيناس” التي قتلت خلال الغارة، في منشور على صفحته عبر فيسبوك “بدون إنذار، استشهاد أختي إيناس، وزوجها (ابن عمي) نذير، وأبنائهم الأربعة: عمر وغادة وبتول وأحمد”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد نحو 313 شخصا -منهم 20 طفلا- وإصابة 1990 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ مساء السبت انتقاما من عملية “طوفان الأقصى”.

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