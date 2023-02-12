-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
عاجل
فريق الإغاثة الجزائري ينقذ امرأة بعد 7 أيام تحت الردوم في تركيا (فيديو)
الجزائر
جرائم فرنسا
باقي بوخالفة
2023/02/12
42
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
إبتسام حملاوي: 70 طنا من المساعدات الضرورية اتجاه سوريا في ثاني قافلة تضامنية
الجزائر تعلن عن مساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
جامعة باتنة تحتضن ملتقى دوليا حول فوضى صناعة المحتوى
سائقون محترفون لوقف مجازر الطرقات
تفجيرات فرنسا بالجزائر.. لا نسيان ولا سقوط بالتقادم
هكذا ستوزع المياه في رمضان والصيف ونظام ذكي للتحويل
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
جمال بلعمري يفسخ عقده مع الوداد البيضاوي
2023/02/12
فضيحة أخرى بِالمغرب.. ملاعب مُهترئة وأنصار فلامينغو يرفعون شكوى
2023/02/10
نشرية جديدة: ثلوج وموجة برد عبر هذه الولايات
2023/02/10
… ماكرون في قبضة “الباربوز”!
2023/02/10
موجة ثانية من الثلوج على عديد الولايات
2023/02/10
الرأي
المزيد
ثلاثة متطلبات لتطوير أداء الاقتصاد الجزائري
د. عمر هارون
2023/02/12
الزلزلة الكبرى بين الحقيقة القرآنية والفرضية الجيولوجية
محمد بوالروايح
2023/02/12
القطيعة مع فرنسا.. الحلّ الأخير؟
عبد الحميد عثماني
2023/02/12
يا فرنسا قد مضى وقتُ العتاب
2023/02/12
أنفانتينو… والجزائر
ياسين معلومي
2023/02/11