جراحون إيطاليون ينجحون في استعادة حركة ذراع مشلولة

عبر عملية جراحية غير مسبوقة

نجح جراحون إيطاليون في مركز تورينو العلمي والطبي يوم الثلاثاء الماضي، في إجراء عملية لاستعادة حركة ذراع مشلولة، عبر زرع أنسجة عصبية من ساق مبتورة للمريض.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام، فقد أوضح المركز الطبي أن العملية الأولى من نوعها في العالم، أجريت لمريض يبلغ من العمر 55 عاما، بعد أن تعرض لحادث مرور منذ 5 أشهر.

وخضع المريض الذي يعمل في مجال الصحة، لبتر نصف ساقه اليسرى، كما لحقت أضرار جسيمة بعقدة الكتف في ذراعه الأيسر.

وقام الجراحون بنقل جزء من العصب الوركي الذي كان يتحكم في حركة القدم المبتورة، إلى الضفيرة العضدية، وهي شبكة الأعصاب التي تربط الحبل الشوكي بالكتف والذراع واليد.

وقال الجراح باولو تيتولو الذي شارك في إجراء العملية إنها “المرة الأولى التي ينقل فيها شخص ما أحد مكوّنات العصب الوركي إلى الضفيرة العضدية”.