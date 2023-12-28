-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
عبر عملية جراحية غير مسبوقة

جراحون إيطاليون ينجحون في استعادة حركة ذراع مشلولة

الشروق أونلاين
  • 134
  • 0
جراحون إيطاليون ينجحون في استعادة حركة ذراع مشلولة
ح.م
الجراح باولو تيتولو مع المريض

نجح جراحون إيطاليون في مركز تورينو العلمي والطبي يوم الثلاثاء الماضي، في إجراء عملية لاستعادة حركة ذراع مشلولة، عبر زرع أنسجة عصبية من ساق مبتورة للمريض.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام، فقد أوضح المركز الطبي أن العملية الأولى من نوعها في العالم، أجريت لمريض يبلغ من العمر 55 عاما، بعد أن تعرض لحادث مرور منذ 5 أشهر.

وخضع المريض الذي يعمل في مجال الصحة، لبتر نصف ساقه اليسرى، كما لحقت أضرار جسيمة بعقدة الكتف في ذراعه الأيسر.

وقام الجراحون بنقل جزء من العصب الوركي الذي كان يتحكم في حركة القدم المبتورة، إلى الضفيرة العضدية، وهي شبكة الأعصاب التي تربط الحبل الشوكي بالكتف والذراع واليد.

وقال الجراح باولو تيتولو الذي شارك في إجراء العملية إنها “المرة الأولى التي ينقل فيها شخص ما أحد مكوّنات العصب الوركي إلى الضفيرة العضدية”.

مقالات ذات صلة
5 حقائق مثيرة للدهشة عن أسعد دولة في العالم!

5 حقائق مثيرة للدهشة عن أسعد دولة في العالم!

عبد السلام بشاغة رئيسا للشبكة البرلمانية للشباب

عبد السلام بشاغة رئيسا للشبكة البرلمانية للشباب

10 علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق!

10 علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق!

وزارة الثقافة تفتح باب استقبال مشاريع النشر والكتاب

وزارة الثقافة تفتح باب استقبال مشاريع النشر والكتاب

خبير في الذكاء الاصطناعي يحذر من الثقة الزائدة في روبوتات الدردشة!

خبير في الذكاء الاصطناعي يحذر من الثقة الزائدة في روبوتات الدردشة!

سيد أحمد أقومي: فارس الخشبة وعاشق المسرح

سيد أحمد أقومي: فارس الخشبة وعاشق المسرح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد