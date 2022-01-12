جراح باكستاني وراء أول عملية لزرع قلب خنزير في جسم انسان

قادت أبحاث عالم أمريكي من أصل باكستاني يدعى الدكتور محمد محي الدين، إلى انجاح عملية زرع قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري.

وأعلنت قبل أيام جامعة ميريلاند أن جرّاحين أميركيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري، في أول عملية من نوعها استغرقت 9 ساعات كاملة ووصفت بالإستثنائية.

ويعد محيي الدين أحد أبرز الخبراء في العالم في زراعة الأعضاء الحيوانية في جسم الإنسان، والتي يطلق عليها xenotransplantation، وفق موقع جامعة ميريلاند.

وقال محيي الدين في تسجيل نشرته الجامعة، إنه “يشعر بحماس كبير لأن العملية جرت بصورة جيدة جداً، تجاوزت التوقعات”.

وأضاف “لم نر أي علامة على الرفض لهذا العضو.. هذه العملية غيرت قواعد اللعبة، وأعطت أملا لعشرات آلاف الأشخاص”.

وتابع: “هذا تتويج لسنوات من البحث شديد التعقيد لتشجيع هذه التقنية في الحيوانات مع فترات البقاء على قيد الحياة التي تجاوزت تسعة أشهر. استخدمت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بياناتنا عن الخنزير التجريبي للسماح بعملية الزرع في مريض القلب في المرحلة النهائية. الذي لم يكن لديه خيارات علاج أخرى”.

يشار إلى أن محيي الدين حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية داو الطبية في كراتشي بباكستان عام 1991، وبعد الانتهاء من تدريبه الجراحي في المستشفى المدني هناك، انتقل إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن جراحين أميركيين زرعوا في أكتوبر من العام الماضي، ولأول مرة كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، وهو تقدم كبير يحتمل أن يؤدي للتخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية الجاهزة للزراعة.