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الجزائر
خلال اشرافه على احياء الذكرى الـ 65 ليوم الطالب

جراد: رفضنا الإستدانة من صندوق النقد الدولي لحماية سيادتنا

الشروق أونلاين
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جراد: رفضنا الإستدانة من صندوق النقد الدولي لحماية سيادتنا

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، أن الجزائر رفضت الاستدانة من صندوق النقد الدولي من أجل حماية سيادتها.

وجاء تصريح جراد خلال اشرافه على مراسم إحياء الذكرى 65 لليوم الوطني للطالب 19 ماي 1956 بجامعة ابراهيم سلطان شيبوط الجزائر 3.

وأوضح الوزير قائلا أن “الرهان الآن هو حماية سيادتنا وقرارنا لأن بعض الدول انهارت تماما وهذا أمر غير مقبول في بلادنا”.

وتابع  “الطلبة هم القطار الذي يقود الدولة ومكانة الجامعة جوهرية من خلال المساهمة في بناء الوطن”.

وحضر مراسم هذه الاحتفالية علاوة على ممثلين عن الأسرة الجامعية أعضاء من الطاقم الحكومي على رأسهم وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان.

وبالمناسبة سيقوم الوزير الأول بزيارة معرض المشاريع الابتكارية حول الرقمنة  وتطبيقاتها والإشراف على تسمية بعض المرافق العلمية والرياضية بالجامعة.

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