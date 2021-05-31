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الجزائر

 جراد للدبيبة مازحا بشأن عودة سوناطراك إلى ليبيا: إذا أردت خد معك مديرها الآن (فيديو)

الشروق أونلاين
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 جراد للدبيبة مازحا بشأن عودة سوناطراك إلى ليبيا: إذا أردت خد معك مديرها الآن (فيديو)

عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد، على رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ممازحا، أخذ الرئيس المدير العام لسوناطراك معه قائلا” إذا أردت خد معك مديرها الآن”، بعد أن تساءل الدبيبة عن موعد عودة الشركة إلى العمل في ليبيا.

  وجاء رد الوزير الأول، تعليقا على تساؤل الدبيبة عن موعد عودة سوناطراك بعد تصريح الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار بأنه اتفق مع وزير الطاقة الليبي على هامش زيارته إلى الجزائر على عودة مجمع سوناطراك قريبا إلى الحقول الليبية.

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