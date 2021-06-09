جراد يستقبل نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي  

استقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي اللذان يقومان بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين.

وحسب بيان للوزراة الأولى، الأربعاء، كان في استقبال الضيفين إلى جانب الوزير الأول كل من وزيري الخارجية صبري بوقدوم والداخلية كمال بلجود.