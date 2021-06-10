جراد يعطي تعليمات بالإسراع في إنعاش هذه الصناعة في الجزائر

خلال مجلس وزاري مشترك

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مجلسًا وزاريًا مشتركًا خصّص لدراسة الـملف الـمتعلق بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية.

أصدر الوزير الأول أصدر تعليمات تتعلق بإنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم الـمؤسساتي الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي.

كما حث على القيام في أقرب الآجال، بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات الـمحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون.

واعطى تعليمات بإجراء تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة.

إلى ذلك فقد طالب بإطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استديوهات للسينما، توسيع عرض التكوين الـمهني في مجال الـمهن السينمائية، وكذا تقييم مدى فعالية الأجهزة الـمالية للدعم الـمباشر وغير الـمباشر للصناعة السينماتوغرافية.

بالمقابل استقبل الوزير الأول، الخميس، الفنانة بهية راشدي تعبيرا عن مساندته وتضامنه معها.

وجاء في تغريدة لعبد العزيز جراد: استقبلت الفنانة القديرة السيدة بهية راشدي تعبيرا عن مساندتي وتضامني لها، مثل هذا اللقاء سانحة لي لأوجه خالص تحياتي إلى كل عائلة الفن والكوميديا في بلادنا.