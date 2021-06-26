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الجزائر
تحويل أملاكها وحقوقها ومستخدميها إلى وزارة المالية

جراد يوقع على مرسوم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

الشروق أونلاين
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جراد يوقع على مرسوم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتـحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية.

وجاء في اخر عدد للجريدة الرسمية انه بناء على مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الاول، فقد تم حل الوكالة الوطـــنية لمــسح الأراضي المنشأة بموجب المرســوم التنــفيذي رقم 89-234.

وينتج عن هذا الحل تحويل مجــموع أملاكها وحقوقـها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية.

كما يترتب عن عملية التحويل إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية.

ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية، حصيلة ختـامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول قيمة عناصر الذمة المالية وتبين بهما، وتتضمن الوسائل موضوع التحويل.

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