جرارات “دي زاد” وحصادات الجيل الثالث.. فلاحون يختارون “صُنِع في الجزائر”

عودة التصنيع والتركيب والتجميع محليا وإدماج يصل إلى 100 بالمائة

أصبحت الجرّارات العصرية وحصّادات الجيل الثالث الأكثر طلبا من طرف الفلّاحين الجزائريين في الأرياف والمزارع وحتى في الأراضي الفلاحية المزروعة بعمق الصحراء في وادي سوف وبسكرة وغيرها من الولايات الجنوبية، فهؤلاء يبحثون عن حرث الأرض وجني المحصول في وقت قياسي، مقابل أقل جهد وأعلى فائدة.

كما تضاعف الطلب على العتاد الفلاحي من الجيل الجديد، خلال الأشهر الأخيرة وارتفعت عمليات اقتناء الجرارات والحصّادات عالية الجودة، حسب ما يؤكّده منتجون وأصحاب مصانع لـ”الشروق”، وأضحت هذه الأخيرة بمثابة العمود الفقري لتحسين الإنتاجية وتقليل كثافة اليد العاملة، فالجميع اليوم يسعى لتحقيق حصاد قياسي، كما أن الأمن والسيادة الغذائيين يتصدّران أولويات أعلى السلطات في البلاد، حيث اغتنمت شركات وطنية عمومية وخاصة مناسبة الطبعة الواحدة والثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري المختتمة فعالياته السبت بقصر المعارض، بالصنوبر البحري، لاستعراض أحدث ماكناتها الفلاحية والكشف عن مشاريعها الجديدة للفلاحين.

وفي السياق، يكشف عبد الحق فتحي، إطار تسويق واتصال بشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي منضوية تحت لواء شركة المعدات الفلاحية والصيد البحري “لونماپ” وتابعة بدورها للشركة القابضة “هولدينغ ميكانيك الجزائر”، عن العديد من الآلات والعتاد الفلاحي الجديد الذي تم استعراضه أمام زوّار المعرض طيلة 10 أيام، مؤكّدا: “هدفنا تسهيل عمل المزارعين لرفع الإنتاج في وقت قياسي، كل ذلك يندرج ضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي”.

حصّادات تجني غلّة 30 هكتارا في 8 ساعات!

ويضيف فتحي في لقاء مع “الشروق”: “نحاول مواكبة التطور المسجل عالميا في مجال العتاد الفلاحي، والاهتمام بشكل أكبر بملف السيادة الغذائية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يصرّ في كل مرة على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لاسيما في المواد الاستراتيجية وهي القمح والحليب والحبوب”.

ويُشدّد المتحدّث على أن العتاد المصنّع محلّيا وهو مجموعة من المعدّات الحديثة، يلمّ تقريبا بجميع متطلّبات الشعب الفلاحية بدءا بتربية المواشي وزراعة الحبوب والخضر وصولا إلى الأشجار المثمرة، كاشفا عن تشكيلة مستعرضة تخص عتاد الجرّ من صنف 440 ومحركات 20.12 وجرّار “سيرتا” العتيق المنتج بقسنطينة وآلات الحصاد 20/45، إضافة إلى الجيل الثالث من آلة الحصاد المتطورة، المستعرضة بقصر المعارض، والتي ستدخل مجال التصنيع بوحدة سيدي بلعباس قريبا بنسبة إدماج عالية جدا.

ويكشف فتحي أن نسبة إدماج هذه الآلات جميعا تتراوح بين 40 إلى 80 بالمائة، في حين أن نسبة إدماج جرار “سيرتا” تعادل مائة المائة، حيث يتمّ تصنيعه محليا بما في ذلك المحرّك، أما عن حصّادات الجيل الثالث فيرى أنها موجّهة بالدرجة الأولى لفلاحي المناطق الصحراوية الذين يبذلون جهدا كبيرا للحصاد مرتين في السنة، مرة بين شهري ماي وجوان لحصاد غلّة القمح ومرة أخرى بين شهري أكتوبر ونوفمبر لحصاد منتج الذرة، مشدّدا على أن هذه الحاصدة والتي تتوفّر على طاولة قطع كبيرة وتستطيع حمل 45 قنطارا من القمح دفعة واحدة، من شأنها حصد أكثر من 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية في ظرف 8 ساعات كأقصى حد.

ويجزم المتحدّث أن سعر هذه الآلة التي سيتمّ تصنيعها محلّيا، سيكون أقلّ من المستوردة بفارق كبير للفلاحين والمزارعين المهتمين باقتنائها، بحكم أنها منتجة محلّيا، كما يؤكّد الجودة العالية التي تتمتّع بها هذه الآلة، والتكنولوجيا المتطوّرة، مشيرا إلى أن الفلاح سيتخلى عن علامات أجنبية أخرى مثل “كلايس” و”ماكورميد” ويبحث عن الحصادة “صُنع في الجزائر” قريبا، خاصة وأن أهم ما يميّز المنتج المحلي أنه يضمن توفّر قطع الغيار والصيانة والاستشارة وخدمات ما بعد البيع والضمان.

المحرّك الجزائري.. ثمرة شراكة أمريكية لإنتاج الجرّارات

كما يتحدّث ممثل الشركة أيضا عن الجرّار الذي أنتجته المؤسسة العمومية بالشراكة مع الشركة الأمريكية العملاقة “أشكو” لإنتاج جرّارات “ماسيفيرغوسون” والتي تنتج تشكيلة جرارات بمحرك جزائري 22/12، حيث شرعت هذه الأخيرة في الإنتاج سنة 2012 وحقّقت اليوم نسبة إدماج عالية تفوق السبعين بالمائة، وهو ما وصفه بالنموذج الناجح جدا، كما يضيف: “حقّقنا قفزات مهمّة في مجال الشراكة الجزائرية الأمريكية لإنتاج الجرّارات”.

وعلى مختلف أجنحة تواجدها، تكشف الشركة الجزائرية العامة للميكانيك والتي تحقق مبيعات سنوية قدرها 40 مليار دينار وتستهدف تحقيق مبلغ يصل 50 مليار دينار بحلول سنتي 2024 و2025، عن منتجات مختلفة للآلات الفلاحية بالمعرض، وفق مطويات تمنحها للوافدين والزوّار لاسيما من فئة مهنيي الفلاحة.

وتقترح شعبة الآلات والمعدات الزراعية وقوارب الصيد آلات ومعدّات بأسعار أقل من المستوردة بهامش يتجاوز الـ20 بالمائة، مع العلم أن مصنع قسنطينة، ينتج الجرارات الزراعية بالإضافة إلى الشركة التي تصنع الجيل الجديد من الجرارات الزراعية بالشراكة مع المصنّع الأمريكي، وعلى مستوى ولاية سيدي بلعباس، يتمّ إنتاج معدات زراعية متنوعة بالإضافة إلى المشروع المشترك “سي أم أ سامبو”‏ الذي يقوم بتصنيع الجيل الجديد من الحصّادات بالشراكة مع المصنّع الفنلندي “سامبو ريزنليو” والشركة “غالوشو الجزائر” التي تصنع المعدات الزراعية بالشراكة مع المصنّع البرتغالي ‏”غالوشو”.‏

آلات جزائرية تكسر الأسعار بـ50 بالمائة

من جهته، يكشف نبيل سلطاني، المدير التجاري لشركة “ماغ ماتاغري” لإنتاج العتاد الفلاحي والتي تأسست سنة 1990، حيث يتواجد مقرّها بمنطقة أولاد عيش بالبليدة، عن تشكيلة من الآلات الفلاحية التي تم استعراضها خلال معرض الإنتاج الجزائري، منها آلات جديدة تتعلّق بطحن التربة وتقليب الأرض والمحراث الزراعي وعتاد معالجة الأشجار والقمح، مشدّدا على أن الشركة تسعى لتوفير الآلات الفلاحية محلّيا وتقليص الواردات ونزيف العملة الصعبة نحو الخارج، مع تمكين الفلاح من الاستفادة من العتاد الفلاحي بسعر منخفض، مؤكّدا في تصريح لـ”الشروق”: “فخورون اليوم، لأنّنا استطعنا تصنيع بعض الآلات والتجهيزات الفلاحية التي كانت مستوردة قبل سنوات محليا وحسب حاجة الفلاحين”.

ويعتبر المتحدّث أن توفير آلات عصرية وجديدة مطابقة لما هو مستعمل في العديد من بلدان العالم، سيمكّن من تحسين مردودية المنتج الفلاحي، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج المتوفّرة لدى الشركة التي يمثّلها تتراوح بين 80 و90 بالمائة، في حين أنها تصل بالنسبة لبعض العتاد 100 بالمائة، كما كشف في السياق عن تحضيرهم لتصنيع الجرار في الجزائر، حيث أودعوا طلبا رسميا لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وفقا لما يطلبه دفتر الشروط الجديد شهر جويلية الماضي، ولا يزالون ينتظرون رد الوزارة.

وستتراوح نسبة الإدماج في المصنع الجديد بين 25 و30 بالمائة، وفق المتحدث، بينما سيتواجد مقر المصنع بمنطقة أولاد عيش بالبليدة، في حين ستكون أسعار الجرّار المنتج محلّيا أقل بكثير من المستورد الذي يعادل سعره اليوم بالنسبة لجرارات 80 حصانا 800 مليون سنتيم، في حين أن سعر المحلي سيتراوح بين 350 و420 مليون سنتيم، قائلا إنهم جاهزون لإنتاج 1500 جرّار سنويا في حال لقي طلبهم هذا استجابة من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.