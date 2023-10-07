جرحى في اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين “بالخطأ” في عسقلان المحتلة

أصيب عدة جنود إسرائيليين بجروح في اشتباك “بالخطأ” بين قوتين إسرائيليتين في عسقلان المحتلة مساء السبت. حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية عن جيش الاحتلال.

كما قتل 250 إسرائيليا، جراء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام ضد قوات الاحتلال على الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت مبكر من اليوم.

بالمقابل، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عقب العملية، إلى 232 شهيدا. إلى جانب إصابة نحو 1700 شخصا بجروح، حسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

ووجّهت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، رشقة صاروخية كبيرة بنحو 150 صاروخاً صوب تل أبيب، ردّا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.