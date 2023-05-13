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الجزائر

جرحى في حادث اصطدام حافلة بجدار بالعاصمة

الشروق أونلاين
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جرحى في حادث اصطدام حافلة بجدار بالعاصمة
أرشيف

سجلت مصالح الحماية المدنية إصابة عدة أشخاص بجروح مختلفة نتيجة حادث مرور تمثل في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين بجدار بالعاصمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، السبت، أن وحداتها لولاية الجزائر تدخلت على الساعة 07 و 51 دقيقة ، لأجل حادث انحراف حافلة نقل المسافرين تبعه اصطدام بجدار تربط خط سطاولي ومحطة 02 ماي، بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية القصبة.

وأفاد بيان الحماية المدنية أن الحادث خلف إصابة 17 شخصا بجروح خفيفة، تم اسعافهم ونقلهم لمستشفى لمين دباغين بباب الواد ومستشفى مصطفى باشا.

وساهمت مؤسسة “ايتوزا”، عن طريق إشراك شاحنة رافعة لنقل وتحويل الحافلة التي تعرضت لحادث المرور.

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