جرحى وتوقيفات إثر معركة بالسلاح الأبيض والناري

أرعبت سُكانًا وتجارًا بسكيكدة

عاش حي الممرات بقلب مدينة سكيكدة، سهرة الأربعاء في حدود التاسعة ليلا، معركة شبابية طاحنة، استعمل فيها أبناء الحي وآخرون، أسلحة بيضاء خطيرة وبنادق صيد، إلى درجة فرار السكان والمواطنين وحتى التجار الكثيرين، الذين من العادة أن يمارسوا تجارتهم إلى ما بعد منتصف الليل، وبحسب مصادر من هذا الحي الكبير والرئيسي في مدينة سكيكدة، فإن شرارة المعركة، بدأت صباحا عندما تعرض أحد الشباب لاعتداء من شاب من أبناء الحي، فقام الضحية باصطحاب ما لا يقل عن عشرين شابا، طلبا للانتقام فتحوّل الشجار الفردي إلى جماعي، تم فيه استعمال مختلف الأسلحة، وسقط في المعركة أربعة جرحى، كانت إصاباتهم مختلفة الخطورة، كما تهشم زجاج ثلاث سيارات كانت مركونة في المكان، بسبب الرشق المبرح بالحجارة.

وبحسب بعض سكان الحي، فإن وطيس المعركة، جعلهم يستنجدون، بمصالح أمن ولاية سكيكدة، وأنقذ التوجّه الفوري للوحدات والفرق العملياتية، الموقف، من خلال توقيف بعض الشباب في حي الإخوة سعدي، وهم في حالة كرّ وفرّ، حاملين قضبانا وسلاسل حديدية، أين دخل معظمهم لإحدى العمارات، ليتم تطويق المكان وتوقيف 8 أشخاص من أفراد العصابة بالطوابق العليا مع استرجاع أسلحة بيضاء مختلفة، منها11 سيفا، وأربعة سكاكين، وسلسلة حديدية، وعصي، وبندقيتا صيد عادية وبحرية، إضافة إلى أدوية مؤثرة عقليا، والتي قام أفراد العصابة بإخفائها بأماكن مختلفة بالعمارة أثناء فرارهم.

وخلال عرضهم على قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة مساء الخميس، أمر بإيداعهم، وعددهم ثمانية شباب، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و29 سنة، وكلهم من ذوي السوابق القضائية ومعتادي الإجرام، رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم بعدة تهم منها إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، الانخراط في عصابة الأحياء، حيازة أسلحة بيضاء وبنادق دون مبرر شرعي، حيازة أدوية ذات خصائص مؤثر عقليا، والإخلال بالنظام والسكينة العامة.