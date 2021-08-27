جرحى وتوقيفات في شجار عصابتيْ أحياء ببسكرة

تدخلت فرقة البحث والتدخل، ليلة الخميس، لفض شجار جماعي وعنيف نشب بين أفراد عصابتي أحياء تم فيه استخدام مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وسكاكين وعصي وحجارة، وذلك بقلب عاصمة الولاية بسكرة، أين تم توقيف 10 أشخاص من بينهم ثلاثة قصر من المتورطين والمشاركين في هذا الشجار، فيما لا يزال 5 آخرين في حالة فرار.

حيثيات الواقعة التي أثارت حالة من الرعب والفزع في أوساط الساكنة، تشير إلى استنجاد أحد المواطنين بمصالح الأمن عبر الخط الأخضر من خلال الإبلاغ عن نشوب شجار عنيف بين عصابتي أحياء، ليتم التدخل فورا بقوات من فرقة البحث والتدخل، حيث تم فض الشجار بعد تطويق المكان ومحاصرة المتسببين في هذا الشجار وتوقيف عشرة منهم تتراوح أعمارهم بين 17 و50 سنة، مع حجز الأسلحة البيضاء التي تم استعمالها في هذا الشجار.