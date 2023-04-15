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رياضة

جرذان في مدرجات مباراة شارك فيها زرقان!

علي بهلولي
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جرذان في مدرجات مباراة شارك فيها زرقان!
ح.م

رشق أنصار فريق شارلوروا نظراءهم لدى نادي ستاندار دو لياج البلجيكيَين بِجرذان نافقة!

حدث ذلك سهرة الجمعة خلال مباراة الفريقَين، بِرسم الجولة الـ 33 من عمر البطولة البلجيكية. والتي انتهت لِمصلحة النادي المحلّي ستاندار دولياج بِنتيجة (3-1).

وأحضر أنصار فريق شارلوروا جرذانا نافقة (ميّتة)، ورموها في المدرجات حيث كان يجلس مُشجّعو نادي ستاندار دولياج (عيّنة منها في الصورة المُدرجة أعلاه). كما ذكرته تقارير صحفية بلجيكية صادرة، السبت. التي أضافت أن الجرذان صُبغت بِاللّون الأحمر والأبيض رمز نادي ستاندار دولياج.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري ومتوسّط الميدان آدم زرقان أساسيا في هذه المباراة، بِزيّ فريقه شارلوروا.

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