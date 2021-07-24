جرعة أوكسجين أولمبية مُنعشة لِتونس

أهدى مصارع التايكواندو محمد خليل الجندوبي بلده تونس، السبت، ميدالية فضية في صنف أقل من 58 كلغ، لأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بعد أن بلغ محمد خليل الجندوبي نهائي هذه المسابقة، وخسره مرفوع الرّأس أمام الإيطالي فيتو ديلّاكويلا بِالنّقاط (12-16).

ويبلغ المصارع محمد خليل الجندوبي من العمر 19 سنة، فيما حضرت تونس إلى أولمبياد طوكيو بـ 63 رياضيا يُمثّلون 16 منافسة.

وسمح هذا التتويج الغالي، بِتموقع تونس – مؤقّتا – في المركز الـ 12 ضمن لائحة الترتيب العام لِأولمبياد بلاد “الشمس المُشرقة”.

وباتت تونس أوّل بلد عربي وإفريقي يصعد إلى منصّة التتويج، في أولمبياد اليابان.

ويكون محمد خليل الجندوبي قد منح “التوانسة” جرعة أوكسجين مُنعشة، البلد الشقيق الذي عانى كثيرا من جائحة “كورونا”.