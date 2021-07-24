-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

جرعة أوكسجين أولمبية مُنعشة لِتونس

علي بهلولي
  • 279
  • 0
جرعة أوكسجين أولمبية مُنعشة لِتونس

أهدى مصارع التايكواندو محمد خليل الجندوبي بلده تونس، السبت، ميدالية فضية في صنف أقل من 58 كلغ، لأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بعد أن بلغ محمد خليل الجندوبي نهائي هذه المسابقة، وخسره مرفوع الرّأس أمام الإيطالي فيتو ديلّاكويلا بِالنّقاط (12-16).

ويبلغ المصارع محمد خليل الجندوبي من العمر 19 سنة، فيما حضرت تونس إلى أولمبياد طوكيو بـ 63 رياضيا يُمثّلون 16 منافسة.

وسمح هذا التتويج الغالي، بِتموقع تونس – مؤقّتا – في المركز الـ 12 ضمن لائحة الترتيب العام لِأولمبياد بلاد “الشمس المُشرقة”.

وباتت تونس أوّل بلد عربي وإفريقي يصعد إلى منصّة التتويج، في أولمبياد اليابان.

ويكون محمد خليل الجندوبي قد منح “التوانسة” جرعة أوكسجين مُنعشة، البلد الشقيق الذي عانى كثيرا من جائحة “كورونا”.

مقالات ذات صلة
نزول فريقَي سكيكدة والبرج إلى القسم الثاني

نزول فريقَي سكيكدة والبرج إلى القسم الثاني

يجب التلقيح وأخذ الاحتياطات داخل الفضاءات الرياضية

يجب التلقيح وأخذ الاحتياطات داخل الفضاءات الرياضية

هذه هي مدّة غياب بن سبعيني

هذه هي مدّة غياب بن سبعيني

فريق إيطالي آخر يُريد انتداب آدم الوناس

فريق إيطالي آخر يُريد انتداب آدم الوناس

سوداني ينتقل إلى ضمك السعودي

سوداني ينتقل إلى ضمك السعودي

لاعب الوفاق العوافي ينضم للنجم الساحلي

لاعب الوفاق العوافي ينضم للنجم الساحلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد