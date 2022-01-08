جريدة مغمورة تسطو على مواضيع “الشروق”!

تنشرها بنفس العناوين والصورة في صفتها الأولى

يفاجأ صحفيو جريدة الشروق، يوميا، بعناوين تتعلق بمواضيعهم منشورة حرفيا على غلاف جريدة مغمورة تسمى “الآن”، ومن دون إضافة أي تغيير سواء تعلق الأمر بالعنوان المعلق أو الرئيسي!.. وما استغرب له، الزملاء في “الشروق”، أن مواضيعهم المنشورة في النسخة الورقية لجريدتهم، تنشر في نفس اليوم في جريدة “الآن”، هذه الأخيرة التي تشير إلى مواضيع ليست ملكا لها، في صفحتها الأولى بالبنط العريض.. الأغرب من الغريب أن حتى الصور التي ترافق الموضوع، لا يكلف المسؤولون في “الآن” أنفسهم لتغييرها أو نشر صورة أخرى تختار حسب اجتهاداتهم!

عناوين أثارت الكثير من التساؤل والحيرة مثل “الجزائر أمام يوم عسير مع كورونا”، “7 إجراءات لمنع العودة إلى غلق المساجد”، “هاجس “أوميكرون” يخيم على المدارس”، “سماسرةالدوفيز” يلهبون السوق السوداء”، والقائمة طويلة، حيث تظهر صورة النسخة الورقية كل مساء، على “الفايسبوك”، ساعات قليلة بعد نشر مواضيع جريدة الشروق على الصفحة الالكترونية، متباهية بعناوين مسروقة حرفيا للزملاء في الشروق.

وبمثل هذه التصرفات الصارخة لجريدة تستفيد من الإشهار العمومي، بالسطو على ملكية الغير، يستنكر صحفيو الشروق، ما تقوم به “الآن”، ويحتجون بشدة عن إعادة نشر مواضيع وبعناوينها الحرفية على صفحة لجريدة ورقية أخرى، مطالبين بوضع حد لمثل هذه السلوكيات التي تسيء إلى المهنة.