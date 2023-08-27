جريمة عنصرية تتسبب في قتل 3 ضحايا في فلوريدا

خلفت جريمة بدافع العنصرية وكراهية السود 3 ضحايا يوم أمس السبت، 26 أوت، داخل محل تجاري في جاكسون فيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

القاتل فتح النار على ثلاثة أشخاص سود، قبل أن ينتحر. “لقد استهدف مجموعة معينة، وهم السود”، هذا ما أكدته الشرطة المحلية في ندوة صحفية، والتي أكدت أن الدافع للجريمة كان “عنصريا”.

الشرطة أفادت أيضا أن القاتل العشريني ترك عديد الدلائل التي تشير على الدافع العنصري لجريمته. منها صلبان معقوفة رسمها على أسلحته التي استخدمها في الجريمة. وهي الجريمة التي وقعت على بعد أمتار قليلة من جامعة إيدوارد واترز في فلوريدا، التي تدرس فيها أغلبية من السود.

وتعرف الولايات المتحدة حيث تنتشر الأسلحة عديد الحالات المماثلة من جرائم إطلاق النار في المناطق العامة ما يتسبب في عديد الضحايا. ففي نهاية هذا الأسبوع حالات مماثلة تم تسجيلها في كل من شيكاغو وبوسطن، دون أن تتسبب في وقوع ضحايا.

وتنتشر الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن عدد الأسلحة يتجاوز عدد المواطنين. حيث يمتلك أمريكي بالغ من بين ثلاثة على الأقل سلاحا.

ولا تزال هناك أصوات تطالب بتقييد حيازة السلاح في أمريكا بسبب هذه الجرائم.