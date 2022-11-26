جريمة قتل بسلاح ناري بقرية نائية في تبسة

باشر، نهار السبت، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية الحمامات، بولاية تبسة، تحقيقا في ملابسات جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، بطلقة نارية من بندقية صيد، لا يزال التحقيق جاريا بشأنها، لمعرفة هوية الجاني، في ظل تضارب الأخبار بشأنها، خاصة أنها وقعت عند منتصف الليل تقريبا.

وحسب مصادر فإن الضحية كان برفقة شخص آخر يسيران باتجاه منزل بمنطقة العماشة الريفية والنائية، لموال يبلغ من العمر 40 سنة تقريبا وبعد مناوشات وشجار بين الضحية وصديقه من جهة، وصاحب المنزل من جهة أخرى، تلقى الضحية طلقة نارية أردته قتيلا، فيما أصيب صديقه بإصابات بليغة، ليتم نقلهما إلى المستشفى الاستعجالي بالشريعة، حيث أمر السيد وكيل الجمهورية تحقيقا بتشريح الجثة، ومعرفة أسباب جريمة القتل، التي تبقى لغزا والتحقيق القضائي كفيل بكشفها والوصول إلى حقيقة ما حدث بمنطقة معزولة.