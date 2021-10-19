جريمة قتل تطال ابن محام مشهور في باتنة

الضحية بائع عطور

اهتزت، ليلة الاثنين، ولاية باتنة على وقع جريمة أخرى، راح ضحيتها، شاب يدعى “ع.و”، وهو نجل محام شهير بولاية باتنة وفي كامل منطقة الشرق الجزائري. وكانت الجريمة وقعت ليلة المولد النبوي، بمحطة وقود، قرب سريانة، والواقعة على مسافة 30 كلم شمال عاصمة الولاية.

إذ أشارت معلومات إلى أن الضحية، الناشط في مجال تجارة العطور والمستحضرات التجميلية، والمدعو “عبدو”، والمعروف لدى أصدقائه بطيبته وحسن أخلاقه، تلقى عدة طعنات بآلة حادة داخل المحطة يعتقد أنها خنجر، من طرف غريمه، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار إلى وجهة مجهولة، فيما نقل الضحية البالغ من العمر، 31 سنة، على عجل إلى المستشفى، غير أن جروحه الغائرة أفضت إلى وفاته في الطريق متأثرا بنزيف حاد للدماء.

وفيما تداولت مصادر خبر توقيف الفاعل لاحقا من طرف عناصر الدرك الوطني، احتملت معلومات أن يكون الدافع للجريمة التي نفذها شاب مقيم بإحدى البلديات المجاورة، خلاف مالي بين الطرفين في أمور تجارية، لم تتضح تفاصيله بعد، في انتظار تحريات مصالح الأمن التي شرعت في تحقيق جنائي للكشف عن الأسباب والظروف والملابسات، قصد رفعها للنيابة المحلية المختصة إقليميا، وقد شيعت جنازة الضحية زوال امس وسط حضور كبير وتأثر بليغ.

وهذه ثاني جريمة تشهدها الولاية في ظرف وجيز، بعد ما اهتزت منطقة أريس الواقعة، على بعد 60 كلم شرق الولاية، على وقع جريمة شنعاء، ارتكبها ستة أفراد، في حق تاجر صاحب شاحنة شحن بضائع، نصفهم مسبوقون قضائيا، لمّا استدرجوا الشاب الضحية المدعو إ.ش 41 سنة، بعد معرفتهم لمجيئه لاسترداد أموال تسلمها من شخص آخر، قبل أن يتم اختطافه قسرا، وقتله خنقا، وجره إلى غابة تافرنت لدفنه عقب التنكيل بجثته، في محاولة لطمس الجريمة ومحو آثارها، من أجل حفنة من المال.