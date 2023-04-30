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الجزائر

جريمة قتل عمدي وراء وفاة 4 موظفين في شرطة سوق اهراس

الشروق أونلاين
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جريمة قتل عمدي وراء وفاة 4 موظفين في شرطة سوق اهراس
أرشيف
المديرية العامة للأمن الوطني

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته في حادثة مقتل 4 من موظفيها في شرطة سوق اهراس، أفضى إلى مؤشرات بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمدي.

وقالت المديرية في بيان سابق، إن مصالحها المختصّة تحقّق إزاء “حادث مُميت أودى بحياة 4 من موظفيها صبيحة الأحد 30 أفريل، بدائرة أم العظائم في ولاية سوق اهراس”.

وأجري التحقيق في الحادثة، بقيادة المفتش العام للمصالح، ومدير الشرطة القضائية. وتحت إشراف السلطات القضائية المحلية.

وأفضى التحقيق الذي لا يزال متواصلا، إلى “وجود مؤشرات مادية على أن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمدي”، حسب ذات المصالح.

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