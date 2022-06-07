جريمة قتل غريبة تجر عائلة كاملة إلى السجن

ضحيتها فتاة مضطربة عقليا

تفاصيل خطيرة ناقشتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، تخص جريمة قتل راحت ضحيتها شابة في العقد الثالث من العمر، بعد اعتداء عنيف تعرضت له على يد والديها وشقيقها، عن طريق خنقها وتكبيلها بواسطة خمارها، لإجبارها على الخضوع لتحاليل طبية تثبت عدم حملها، كونها تعاني من اضطراب عقلي.

المتهمون مثلوا، الثلاثاء، أمام محكمة الحال لمتابعتهم بجناية القتل العمدي وجنحة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، واتهامهم بالاعتداء على ابنتهم المدعوة “صبيرة” التي تعرضت للضرب والتعنيف مما أدى إلى وفاتها، قبل اكتشاف الواقعة من طرف عناصر الشرطة عقب بلاغ تلقته من مصلحة الطب الشرعي بمستشفى باب الواد، والذي تضمن تقريرا يخص جثة تم تشريحها وثبت أن وفاتها لم تكن طبيعية، إذ ظهرت عليها آثار ربط اليدين والساقين، وكذا التكميم والخنق.

التحريات الأمنية في الملف جرت أفراد عائلة الضحية إلى التحقيق، ثم الاشتباه في تورطهم بالجريمة، وتعلق الأمر بكل من والدها المدعو “ح.الطاهر” وابنه إلى جانب والدة الضحية التي اتهمت برفض تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وكشفت التحقيقات الأولية في الملف أن الأب وابنه قاما بتكبيل الضحية وربطها بالسرير وتكميم فمها لمنعها من الصراخ، وهو ما أدى إلى وفاتها استنادا لما أظهرته تقارير الطب الشرعي.

وعن خلفيات الجريمة، صرح شقيق الضحية أثناء محاكمته الثلاثاء، أنه حاول رفقة والديه السيطرة عليها بعد اصابتها بنوبة صراخ وبكاء، كونها تعاني من اضطراب عقلي منذ صغرها، وأضاف المتهم أنه نقل شقيقته إلى المستشفى لإجراء تحاليل كشف الحمل، ولدى إبلاغها أن النتائج سلبية انتابتها موجة من الغضب والصراخ، الأمر الذي دفعهم لمحاولة تهدئتها وربطها، بالمقابل صرح الوالد أن الضحية كانت تخضع للعلاج قبل زواجها وتحسن وضعها، لتتدهور حالتها الصحية بعد ولادة طفلها الأول لتوقفها عن تناول أدوية مهدئة بسبب الرضاعة، كما أنكر نيته في قتلها أو تعرضها لأي اعتداء عنيف.

وأمام ما تقدم من معطيات بجلسة المحاكمة، أشار النائب العام، إلى أن وقائع الملف تثبت تورط أفراد عائلة الضحية في قتلها، رغم علمهم بحالتها النفسية والعصبية، واستخدامهم أساليب العنف في محاولة تهدئتها، ملتمسا توقيع عقوبة المؤبد والحجر في حق الأب وابنه، وعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق والدة الضحية.