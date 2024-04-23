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الجزائر

جريمة قتل في الجلفة: يطلق النار على طليقته وابنهما ثم على نفسه

الشروق أونلاين
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جريمة قتل في الجلفة: يطلق النار على طليقته وابنهما ثم على نفسه
أرشيف
تعبيرية

أفادت نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح بالجلفة يوم الثلاثاء في بيان، بوقوع جريمة قتل، ارتكبها شخص قام بإطلاق النار على طليقته وابنهما، قبل وضع حدّ لحياته.

حيثيات القضية بدأت بتلقي مصالح أمن دائرة حاسي بحبح هذا الثلاثاء، مكالمة هاتفية مفادها وقوع إطلاق نار بإحدى العمارات بالمدينة.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية، تنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى مكان الحادث، أين عثروا على جثث 3 قتلى. ليتبيّن من خلال معاينة الطبيب، أنّ  الوفيات ناتجة عن طلقات نارية.

وحسب التحريات الأولية، فإنّ الأمر يتعلق بشخص أطلق النار على طليقته وابنهما باستعمال بندقية صيد، ثم أطلق النار على نفسه.

وقد أمرت النيابة بناء على هذه الوقائع، بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الحادثة المأساوية، يضيف ذات البيان.

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