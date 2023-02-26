جريمة قتل معتمرين جزائريين في مكة.. وزارة الخارجية تصدر بيانا

تقدمت وزارة الخارجية، بتعازيها لأسرتي المعتمرين الجزائريين الإثنين اللذين قتلا في مكة المكرمة، مؤكدة متابعتها للقضية مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على ملابساتها، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه “على إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى مقتل معتمرين جزائريين اثنين بمكة المكرمة بتاريخ الـ20 فيفري الجاري، تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين رحمهما الله”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة تتابع بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، حيثيات هذه القضية من أجل الكشف عن تفاصيلها بالتعاون مع السلطات السعودية”.

وأصدر الديوان الوطني للحجّ والعمرة صباح السبت، بيانا حول حادثة ارتكاب معتمر جزائري جريمة قتل في حقّ متعمرَين جزائريين، بفندق في مكة المكرمة، أكد فيه هوية الضحيتين.

وجاء في البيان:

على إثر الحادثة الأليمة التي وقعت يوم الاثنين 20 فيفري 2023 بمكة المكرمة، و التي راح ضحيتها معتمران جزائريان رحمهما الله، ويتعلق الأمر بكل من: السيد قويدر بو عبد الله حسان، والسيد قدور برادعي. يعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أنه باشر، فورا، بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة، ومع مسير وكالة السياحة والأسفار “أنوار الصباح”، كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع.

ويتابع الديوان الوطني للحج والعمرة والقنصلية الجزائرية العامة بجدة، ما ستسفر عنه التحقيقات و كل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين، يضيف ذات البيان.

وأعلنت الشرطة السعودية يوم الإثنين الماضي، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حقّ معتمرين (2) جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.

وحسب ما ذكرته إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت متأخر مساء الإثنين، فقد ألقي القبض على “زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها، في أحد الفنادق”.

وقد نشر المصدر ذاته صورة للجاني، مؤكدا “تحويله إلى النيابة العامة السعودية، بعد إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية في حقّه”.