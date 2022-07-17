“جريمة كبرى”.. هكذا وصفت منظمة مغربية زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للرباط   

وصفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للرباط المقررة الأسبوع المقبل بالجريمة التطبيعية الكبرى.

ودعت المجموعة إلى تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين، أمام البرلمان في العاصمة الرباط احتجاجا على الزيارة المرتقبة لرئيس الأركان الصهيوني أفيف كوخافي إلى المغرب الأسبوع المقبل، في إطار التعاون المتزايد بين البلدين.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطين في بيان لها إن “زيارة رأس الإرهاب رئيس أركان الجيش الصهيوني المجرم أفيف كوخافي إلى المغرب تأتي في سياق حالة السعار الصهيو-تطبيعي الرسمي بالمغرب منذ إعلان ما يسمى الاتفاق الثلاثي المشؤوم”.

ورأت المنظمة المغربية أن هذه “خطوة أخرى تكتسي خطورة بالغة وجريمة تطبيعية جد شنيعة بحق الشعب المغربي وشعوب الأمة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”.

وأدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين هذه الزيارة ووصفتها بأنها “جريمة تطبيعية كبرى”، إذ إن المغرب سيستضيف “مجرم حرب صهيونيا تقطر يداه بدماء وأشلاء الآلاف من أبناء وأطفال الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة.. ومن ضمنهم أطفال مغاربة في قطاع غزة بالحرب الأخيرة (رمضان 2021)”.

ودعت المجموعة كل الأحرار إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة/ الموقف ضد ما قالت إنه “تدنيس للبلاد بأقدام الإرهابيين الصهاينة”، وجددت التأكيد على المضي في مسيرة النضال الشعبي حتى إسقاط التطبيع والمطبعين وطرد مكتب الاتصال الصهيوني.

تطبيع: رئيس أركان جيش الاحتلال يزور دولة عربية للمرة الأولى

ويوم 16 جويلية كشفت وسائل إعلام دولية عن استعداد رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي لإجراء زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، إلى دولة عربية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن مصادر عبرية، فإن كوخافي سيبدأ الأسبوع المقبل زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى هذا البلد العربي. من دون الكشف عن اسم البلد.

وسبق لـ4 دول عربية، أن أعلنت عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال في عام 2020 برعاية أميركية. ويتعلّق الأمر بكل من المغرب والإمارات والبحرين والسودان.

حماس تشيد بقرار جزائري ضدّ التطبيع مع الاحتلال

وفي 24 ماي 2022، أشاد عضو قيادة إقليم حركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، بموقف الجزائر في مواجهة التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحسب ما نقله الموقع الرسمي للحركة، فقد عبّر أبو زهري عن “تقديره الكبير للقرار الجزائري بمنع مشاركة المؤسسات الجامعية والأكاديمية في أي منتديات ذات خلفية تطبيعية”.

وأكد المتحدث باسم حماس أن هذه الخطوة “تعكس الموقف الجزائري الأصيل تجاه القضية الفلسطينية. وحجم الدور المتقدم الذي تلعبه الجزائر في مواجهة حمّى التطبيع”.

كما نوّه أبو زهري بجهود الجزائر في سبيل ما أسماه “قطع الطريق أمام محاولات الانتشار الإسرائيلي في المنطقة”.

شخصيات فلسطينية تطلق “نداء القدس” لدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام

في 9 ماي 2022، أعلنت شخصيات فلسطينية عن إطلاق “نداء القدس” لدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أعلن عن “نداء القدس” في خلال مؤتمر أقامته هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، والتجمع الفلسطيني للمستقلّين.

وجرى المؤتمر في جامعة القدس، بمشاركة عدّة شخصيات فلسطينية وممثلين عن فصائل المقاومة.

وقال منسّق المؤتمر طاهر الديسي في كلمته أمام الحضور:”نطلق من القدس صرخة ونداء لكافة الفصائل والقوى لإنهاء الانقسام وإنجاح جهود الجزائر”.

وقد عزف النشيد الوطني الجزائري في المؤتمر، بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945. كما قرأ الحضور “فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء”.

بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

في 13 مارس 2022، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إنّ الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال احتضان اجتماع جامع للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

جاء ذلك في كلمة بوغالي لدى افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي. في قصر المؤتمرات الدولي بالجزائر.

وأكّد بوغالي في كلمته أنّ “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل. هو أول التحديات التي تواجه دول المنظمة”. داعيا لتجديد “الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف بوغالي يقول إنّ الرئيس تبون “يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال اجتماع كل الفصائل في الجزائر للوصول إلى توافق فلسطيني وطني”.