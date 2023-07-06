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رياضة

جريمة مروعة بالبرازيل ضحيتها اللاعب الشاب فينيسيوس

عمر سلامي
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جريمة مروعة بالبرازيل ضحيتها اللاعب الشاب فينيسيوس
أرشيف
اللاعب الشاب فينيسيوس سكولني

شهدت البرازيل جريمة مروعة راح ضحيتها لاعب كرة قدم شاب، تم العثور على جثته في نهر إغواتمي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه تم العثور على جثة اللاعب الشاب فينيسيوس سكولني “19 عاما” مقطوعة الرأس ومقطعة، في نهر إغواتمي ببلدية سيت كويداس في ولاية ماتو غروسو دو سول جنوب البلاد.

وأضافت “ماركا”: تم التعرف على أجزاء من جسم اللاعب التي ظهرت بفضل الوشم الذي كان عليه، وما زالت الأطراف الأخرى مفقودة.

ولعب المهاجم في أحد الفرق المغمورة بمنطقته تدعى “سيدوس أنزتازيو” ، وبعد آخر مباراة خاضها في 25 جوان الماضي، ذهب إلى حفلة مع زملائه وأصدقائه، وبعد 10 أيام على اختفائه، تم العثور على بعض بقايا جسده في النهر.

وكشفت الشرطة في البرازيل، عن اعتقال أحد المتهمين، دون الكشف عن هويته.

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