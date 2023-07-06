جريمة مروعة بالبرازيل ضحيتها اللاعب الشاب فينيسيوس

شهدت البرازيل جريمة مروعة راح ضحيتها لاعب كرة قدم شاب، تم العثور على جثته في نهر إغواتمي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه تم العثور على جثة اللاعب الشاب فينيسيوس سكولني “19 عاما” مقطوعة الرأس ومقطعة، في نهر إغواتمي ببلدية سيت كويداس في ولاية ماتو غروسو دو سول جنوب البلاد.

😳 El fútbol brasileño, en shock. Vinicius Skulny jugaba como atacante en el Sete Quedas. El 25 de Junio acudió a una fiesta con compañeros de su equipo y es la última vez que se le vio con vida. 👉 Ahora ha aparecido muerto, en horribles circunstancias https://t.co/evuwxk70ni — MARCA (@marca) July 5, 2023

وأضافت “ماركا”: تم التعرف على أجزاء من جسم اللاعب التي ظهرت بفضل الوشم الذي كان عليه، وما زالت الأطراف الأخرى مفقودة.

ولعب المهاجم في أحد الفرق المغمورة بمنطقته تدعى “سيدوس أنزتازيو” ، وبعد آخر مباراة خاضها في 25 جوان الماضي، ذهب إلى حفلة مع زملائه وأصدقائه، وبعد 10 أيام على اختفائه، تم العثور على بعض بقايا جسده في النهر.

وكشفت الشرطة في البرازيل، عن اعتقال أحد المتهمين، دون الكشف عن هويته.