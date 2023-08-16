جريمة مروعة يرتكبها قاض أمريكي في حق زوجته

يعالج القضاء الأمريكي في كاليفورنيا جريمة قتل “فريدة”، “بطلها” هو قاض قتل زوجته بينما كان مخموراً، ليرسل بعدها مباشرةً رسالة لـ”زملائه” بالعمل يعتذر فيها منهم.

ومَثُل القاضي جيفري فيرغوسن (72 عاماً) أمام محكمة في لوس أنجلوس الثلاثاء، في جلسة أولى دفع فيها ببراءته.

وأُوقِف القاضي داخل منزله حيث وجدت الشرطة جثة زوجته مصابة برصاصة في الصدر، وعُثر على مجموعة من الأسلحة تشمل 47 سلاحاً و26 ألف ذخيرة.

وأشار الادعاء إلى أنّ رائحة كحول قوية كانت تنبعث من فيرغوسن خلال توقيفه.

وفي 3 أوت وقع شجار بين فيرغوسن وزوجته شيريل (65 عاماً) داخل مطعم فاخر في أنهايم قرب لوس أنجلوس. وأوضح المدعي العام أن القاضي “وجّه حينها إصبعه إلى زوجته بطريقة مُشابهة لشكل السلاح”.

وواصل الزوجان مشاجرتهما في المنزل، حيث قالت الزوجة “لم لا توجّه مسدساً حقيقياً نحوي؟”، بحسب المدعي العام.

فما كان من القاضي إلا أن “أخرج مسدسه من حافظة كان يثبتها على كاحله وأطلق النار عليها” من مسافة قريبة، وفق الادعاء.

ورفض فيرغوسن أمام عناصر الإنقاذ، الذين استدعاهم بنفسه، القول ما إذا كان هو مَن أطلق النار، لكنه اعترف بفعلته لمساعدَيْن قضائيَّيْن أرسل إليهما رسالة نصية.

وكتب في الرسالة التي قرأها المدعي العام خلال الجلسة “فقدت صوابي. أطلقت النار على زوجتي. لن أحضر غداً. سأكون موقوفاً. أنا آسف جداً”.

ويحوز فيرغوسن، وهو قاض منذ العام 2015، مجموعته من الأسلحة النارية بشكل قانوني.

وقال وكيل الدفاع عنه بول ماير لوسائل الإعلام الثلاثاء: “ما حصل هو إطلاق نار غير طوعي وعرضي، لا جريمة”.

وأُفرِج عن القاضي بكفالة مع منعه من تناول الكحول. ومن المقرر أن يمثل مجدداً أمام المحكمة في أكتوبر.