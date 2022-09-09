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رياضة
نحو انفراج أزمة حامي عرين الخضر

جزئيات صغيرة تفصل رايس مبولحي عن فريقه الجديد

ل. ط
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جزئيات صغيرة تفصل رايس مبولحي عن فريقه الجديد

تقترب أزمة الحارس الأول للمنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، مع شبح الموسم الأبيض الذي يهدده منذ أن انتهى عقده مع فريقه السابق الاتفاق في شهر جوان الماضي من الانفراج.

وحسب مصادر صحفية سعودية، فإن نادي القادسية الناشط في بطولة الدرجة الثانية السعودية يقترب من حسم صفقة الحارس الدولي الجزائري، رايس مبولحي، قبل انتهاء فترة التحويلات الخاصة باللاعبين البطالين.

وأوضحت ذات المصادر، أن جزئيات بسيطة تفصل انضمام مبولحي إلى نادي القادسية، إدارة هذا الأخير قدمت عرضا مناسبا لحامي عرين الخضر الذي من المرجح أن يلعب له هذا الموسم.

وكانت مصادر إعلامية، قد أشارت إلى أن مبولحي سيكون خارج مفكرة المدرب الوطني، جمال بلماضي، حيث سيغيب عن الموعد المقبل للمنتخب الوطني الذي سيخوض تربصا بالجزائر خلال شهر سبتمبر الجاري، ستتخلله مبارتان وديتان أمام منتخبي غينيا و نيجيريا يومي 24 و 27 من هذا الشهر بملعب ميلود هدفي في وهران، وهذا بسبب تعطله في إيجاد فريق و تأخره في التحضيرات.

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