جزائريات تصدّرن مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2023

تصدّرت جزائريات من بيئات مختلفة، مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2023 بفضل إنجازات قيمة وخطوات ملفتة وحوادث محزنة وظروف سيئة.

واللافت في الأمر، أن معظم هؤلاء الجزائريات لسن من المشهورات أو المؤثرات، بل ارتبط ظهورهن في الشبكات الاجتماعية بأسباب مفاجئة.

الجزائرية رانيا ميمون

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في شهر جويلية الماضي، بعد زواج شابة جزائرية، من رجل إمارتي مقابل صداق خيالي.

وتداولت مختلف المنصات الالكترونية صورا لحفل زفاف رانيا ميمون، وتحدثت عن المهر الذي يتمثل في 500 مليون ومحل تجميل في دبي والعديد من الهدايا الثمينة.

أم الطفل جود

تداولت الشبكات الاجتماعية خبر وفاة والدة الطفل الجزائري جود الذي عُثر عليه مقتولا داخل منزل جاره بمدينة بوسعادة في شهر جويلية الفارط.

وكان والد جود قد أعلن عبر حسابه على فيسبوك، عن وفاة زوجته في البقاع المقدسة أثناء آدائها لمناسك العمرة بعد شهرين على مقتل ابنهما ذي4 سنوات.

ويبدو أن والدة الطفل المغدور، ذهبت إلى مكة لتُلهم الصبر بين جنباتها، ولكن قلبها المكلوم انفطر حزنا،فماتت ودُفنت في البقاع المقدسة.

شيماء تباني تتفوق بماليزيا

تداولت شبكات التواصل صورة المقرئة الجزائرية شيماء تباني التي نالت المرتبة الأولى في المسابقة الدوليةفي حفظ القرآن الكريم التي نظمت بماليزيا.

وأطلق مستخدمو المواقع الاجتماعي لقب” المؤثرون الحقيقيون” على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه شيماء وهي تتلو آيات من القرآن بصوتها الجميل.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحظة إعلان فوز مرشحة الجزائر في الاحتفال الماليزي الدولي بتلاوة القرآن الكريم وحفظه.

اختفاء الطفلة مريم

منذ أن اختفت الطفلة مريم زنبوع في جنازة أحد الأقارب، لم تتوقف مواقع التواصل عن تداول صورتها وقصتها التي لم يُكتب لها النهاية حتى اليوم.

الطفلة مريم ذات الـ 3 سنوات قدمت مع والديها من ولاية المسيلة إلى بلدية ثنية النصر ببرج بوعرريج لتقديم واجب العزاء في وفاة أحد الأشخاص، لكنها اختفت بشكل مفاجئ.

وظلت مختلف الحسابات ومجموعات التواصل تسأل حتى اليوم عن الطفلة مريم، وهل عادت إلى أهلها أم لا تزال في مفقودة؟

عودة الطفلة رتاج إلى أهلها

انتهت قضية الطفلة رتاج بن حوى نهاية سعيدة، حيث عادت إلى أحضان والديها بعد أن اختفت قبل 3 سنوات بأحد شواطئ مستغانم.

وبفضل نشر صورتها على فيسبوك، تعرّف أحد المواطنين على رتاج التي تبين أن متسولة تقيم بسطيف اختطفتها، حيث قام رجال الدرك باستعادتها وتسليمها لعائلتها بغليزان.

ياسمينة سلام تحصد جائزة سويدية

فازت الجزائرية ياسمينة سلام بجائزة “غورماند” المرموقة لكتب الطبخ العالمية في السويد، وذلك بفضل كتاب “ذاكرة فن الطبخ الجزائري”.

تم اختيار الكتاب، كأحد أفضل ثلاث مؤلفات في فئة “تاريخ الطهي”، حيث اعتبر منظمو المسابقة التي شاركت فيها 230 دولة، أن الكتاب مهم وفريد من نوعه في تاريخ المطبخ العالمي.

ريفنس تتفوق على الأمير هاري

فجأة وبدون سابق ظهور، اقتحمت الكاتبة الجزائرية سارة ريفنس الشبكات الاجتماعية بقوة، عندما استطاعت أن تحقق روايتها ” الرهينة” أعلى قراءات في العالم.

ففي بداية عام 2023 تجاوز عدد النسخ المباعة 350 ألفا، كما حقق الجزء الأول من روايتها 9 ملايين قراءة على منصة “واتباد” الرقمية.

أما الجزء الثاني من الرواية، فقد تجاوز 8 ملايين قراءة، ما جعل دور النشر الفرنسية تتسابق من أجل طبع روايتيها بالرغم من أنهما متاحتان مجانا على الإنترنت، بحسب “فرانس 24”.

وبفضل هذا الرقم، تفوقت سارة على مذكرات الأمير هاري ” الاحتياطي” التي بيع منها 1.4 مليون نسخة في بريطانيا.